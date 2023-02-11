Coffee林芊妤兒子眉剪修髮剪出五個窿：又要做和尚啦

Coffee林芊妤不時在網上分享湊仔喜與怒。（IG：@coffee89921）

照顧小朋友由初出世起，每日都係大挑戰，心臟真係要非常強大。Coffee林芊妤4歲囝囝翟德彥（伯伯）好奇心相當強，近日竟偷偷玩剪髮剪到「鬼剃頭」一樣，嚇得Coffee：「除咗揞住個口不停講oh my god之外，完全俾唔到任何反應。」

Coffee林芊妤分享兒子自行剪髮「成果」，非常無奈。（IG：@coffee89921）

Coffee貼出翟伯伯照片，見到頭頂有一個個洞猶如「鬼剃頭」實在驚心動魄，Coffee無奈留言：「話說我喺間房執緊聽日去glamping嘅嘢，我突然聽唔到任何聲音，感到非常之擔心。衝入廁所見到佢用眉剪喺到剪緊頭髮，仲好開心係到笑緊。嗰刻我見到佢個頭一個個窿，除咗揞住個口不停講oh my god之外，完全俾唔到任何反應。佢都仲未知道個嚴重性，到我要幫佢剪晒啲頭髮嘅時候，佢先開始識驚。👦🏻：『我唔想返學俾人笑呀😫』👦🏻：『我哋可唔可以出去著衫呀？我唔想見到自己呀』」

Coffee林芊妤只能將所有頭髮剪短，仍能清晰見到兒子手筆。（IG：@coffee89921）

眼見翟伯伯反應Coffee不知好嬲定好笑：「 #早知今日何必當初呢 #佢又要做和尚啦 #奇異果之重現」最終只能全部頭髮剪短，都仍能清晰見到翟伯伯亂剪痕跡，有網友建議Coffee「你可以每日用眉筆填番個窿先，直至頭髮長得番出嚟！到時會冇咁明顯再修補新髮型啊！」Coffee沒好氣地說︰「日日補色咁麻煩，同埋佢剪咗五個窿呀﹗」

Coffee林芊妤爆兒子剪咗五個窿。（IG：@coffee89921）