晚吹｜男子生前諸事不順死後化冤魂入夢性侵少女　背後藏催淚故事

由潘紹聰、岑樂怡（阿妹）及詹朗林（JJ）主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》，前晚（10/2）一集邀請到女巫慧慧分享靈異事件，當中講到有男子生前飽受各種壓力，死後居然化作冤魂進入少女的夢中侵犯對方的故事。



女巫慧慧分享靈異事件。（節目截圖）

慧慧表示曾經接到一位正值花樣年華的女生求救，這位女士表示自己最近飽受靈體滋擾，連續好幾天在夢中與一位看不見外貌的靈體發生性行為，由於不知道對方的身份，因此感到困擾，不過由於女巫慧慧看不見女事主身上被惡靈纏繞，因此就繼續詢問，豈料女事主突然表示男鄰居近日在家中吊頸身亡，因此慧慧猜測女事主夢中的男靈體正是該位鄰居，於是決定拜訪女事主家中了解更多情況。

女巫慧慧透露一上到女事主家中樓層，就發現一個男性靈體徘徊在對方的家門前，慧慧憶述當時情況：「其實佢（男靈體）好快講咗件事畀我知，佢講佢同呢個女仔細細個已經認識，都係呢個屋邨長大，呢個男仔一直都好鍾意個女仔，暗戀咗佢好多年，但係大個之後就冇乜交集，同時間呢個男仔喺事業同愛情上都唔順利，因為冇拍過拖，最後佢決定放棄自己生命。」

慧慧表示曾經接到一位正值花樣年華的女性遭到靈體滋擾。（節目截圖）

慧慧表示當時男靈體處於非常不忿的狀態：「佢有少少發脾氣嘅，因為啲燈喺度閃下閃下，好明顯係啲靈體發緊脾氣嘅狀態，佢覺得點解個世界對佢咁唔公平，點解其他人可以好好地，見到個女仔人生好順利，而自己有好大嘅落差。同埋喺佢眼中呢個女仔好好，自己襯唔起佢，唯有喺自己過咗身之後，就不斷喺夢入面滋擾對方。」

由於這個靈體情緒非常不穩定，因此慧慧把對方收服在器皿中，並帶回家中進行特定的儀式處理，事後女事主就沒有在夢中被靈體騷擾。不過事隔多個月女事主再次找到慧慧，原來她終於記起與男事主小時候的種種回憶，慧慧表示：「原來呢個男仔用啲草織咗隻戒指畀個女仔，個女仔講嗰陣佢先至四五歲。佢想我話畀個男仔聽，佢好感謝對方一路以來嘅喜歡，之後我都有將件事話返畀個男仔。佢聽完之後喺我面前喊，喊到收唔到聲，仲話知道自己做錯咗。」可惜由於這位男士是自殺身亡，因此他需要繼續承受自己的業力，未能重新投胎。