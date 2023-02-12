林敏驄調侃譚詠麟「資質有限」　同曾志偉拍硬上賣出20萬隻碟

向來搞鬼兼無厘正經的林敏驄，日前坐定定接受無綫（TVB）娛樂新聞台主持許文軒《Star Talk》專訪，宣傳將於三月份舉行的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之Part 2更精彩》。

林敏驄，日前接受無綫（TVB）娛樂新聞台《Star Talk》專訪。

談到演唱會名字「愈來愈長」，林敏驄笑言：「（入行40年）一年一個字唔係好長啫，承襲番上一次演唱會個名都係好長。（點解要再長啲呢？）Keep番個Style，本來個名仲長，80幾個字㗎。上次個名本來Grand啲，但有人話不如整個名長啲，話我講嘢咁鬼長（氣），結果出到嚟幾得意呀，依家變咗個Signature。」談到是次演唱會名稱中包含了三首已故歌手的經典金曲，包括張國榮《無心睡眠》、梅艷芳《夢伴》、陳百強《深愛著你》，林敏驄坦言三首均是其最愛：「尤其佢哋（歌者）唔喺度，真係好多珍貴嘅回憶。」

林敏驄愛歌是《無心睡眠》、梅艷芳《夢伴》、陳百強《深愛著你》。

演唱會選擇在戶外場地舉行，林敏驄解釋是因希望帶出「節日」及「派對」氣氛，並感嘆廣東歌需要保育：「我哋嗰代或者上咗年紀嘅，呢堆歌你一聽番就自然有無限感受。廣東歌好需要保育，嗰啲歌距離我哋時間愈嚟愈遠，好難避免會漸漸Fade out，希望新一代畀機會我哋去介紹番嗰陣時曾經有過咁好嘅嘢，因為佢哋未必知道（啲歌）。」

林敏驄希望保育廣東歌。

林敏驄表示，除了揀選新生代歌手獻唱自己作品，亦會竭力邀請原唱上台演出，問到曾與其合作無間的關淑怡是否很難找時，他無厘頭說：「搵緊，完全唔知邊度搵佢，其實失驚無神佢又會棟咗喺度。」曾為關淑怡撰寫《梵音》、《再會》及《午夜狂奔》歌詞的林敏驄，又搞Gag指關淑怡句十分適合唱《梵音》：「佢個人比較煩，所以可以Carry到。」

林敏驄會邀請新生代歌手及原唱上台演出。

林敏驄坦言填詞人的使命便是改善歌曲：「我哋寫詞係令隻歌錦上添花，嗰時好多英文歌或者日本歌已經好好聽，落到我哋手上點樣可以令首歌更加好？更加Touched到人？」又笑謂一有時間便會重溫自己昔日作品：「有啲原稿Keep咗好多年，次次搬屋都差啲揼咗，但又喺番度，得閒睇吓都好多回憶。」

談到填詞人的使命，林敏驄希望改善歌曲。

阿驄透露，當年最趕作品是譚詠麟的《愛在深秋》，並踢爆對方極速完成錄音。說到校長，阿驄頑皮地笑指對方資質差：「佢次次都要我唱一次畀佢聽，有時會唱Demo，好似《忘不了你》有啲音應該點樣『拉』過，驚佢有誤會，你知資質有限啦！」

林敏驄頑皮地笑指譚詠麟資質差。

至於當年與曾志偉合作唱作多首散播無限歡樂的二次創作歌曲，阿驄坦言大家是一拍即合：「嗰時我開咗個錄音室，自己諗住有製作，咁搞咩好呢？跟住諗起自己讀書時成日改人歌詞，咁啱嗰時總經理又咁啱好紅，做埋導演咁，就走去撩佢，佢又制喎！錄完咪搵EMI發行，結果嗰隻碟係佢哋當年全年最賣得嘅，一出就賣咗20萬隻（四白金）。」問到二次創作心得，阿驄笑言最重要抱著「整蠱」人心態：「即係整蠱個原創。」

林敏驄當年與曾志偉合作唱作多首散播無限歡樂的二次創作歌曲。