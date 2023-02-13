非洲潮什麼丨梁芷珮直擊獵豹獵食過程　當地人信長頸鹿口水可殺菌

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》，本周一至周三晚10點半於無綫（TVB）翡翠台播映最後三集，Christy一家玩轉南非之後轉戰肯雅，展開非洲野生動物之旅。



當地人話長頸鹿嘅口水有殺菌作用。

今晚（12/2）播出的一集，Christy帶大家玩轉肯雅首都內羅比，首站是到訪長頸鹿保育中心餵長頸鹿食嘢，當地人更指長頸鹿的口水有殺菌作用！之後Christy帶大家參觀內羅比國家公園，由於該個公園是世界唯一一個位於首都的野生動物園，所以這裏的動物非常接近城市，畫面相當有趣。內羅比國家公園的最大賣點，就是有犀牛出沒，Christy見到犀牛踪影時更大為緊張：「佢哋真係好大隻，會唔會攻擊我哋㗎？真係有啲驚，因為真係好近好近我哋！」這趟旅程的尾聲Christy參加了Coffee tour，除了大歎靚咖啡，更會體驗製作咖啡豆的流程。

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明晚（13/2）一集，Christy一家乘內陸機到肯雅的馬賽馬拉體驗Safari之旅。Christy這次旅程非常幸運，因為能夠一次過探訪到「非洲五霸」—獅子、大象、水牛、豹和犀牛，她說：「導遊話我哋好幸運，因為啲豹平時好鍾意匿埋，見到豹已經好難得，依家佢行嚟行去係更加難得。」之後更有幸目擊獵豹獵食過程。而這次旅程最過癮的，莫過於在遼闊的大草原歎早餐，Christy說：「呢個體驗，真係冇嘢可以形容到，淨係得一個字，正！你求其畀杯咖啡我飲，我都非常之開心，我去過咁多地方，今次係最正、最好味嘅早餐。」

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周三（15/2）晚最後一集，Christy帶小朋友到馬賽馬拉的部落探望原住民，喜歡動物的女兒Kasey跟當地人學揸羊奶，好動的仔仔Duncan則與一班小朋友踢用紙搓成的足球。雖然原住民的生活看似原始簡單，但卻充滿着快樂兼無憂，Christy與原住民交流時一度感觸哽咽說：「佢哋唔信我哋係一家人，以為係分開嚟嘅遊客，因為喺佢哋眼中，老公唔會成日陪住佢哋，一啲好簡單嘅嘢都令到佢哋好開心，同佢哋講我係一個三個小朋友嘅媽媽，佢哋真係拍晒手，覺得我哋係好幸福嘅家庭。」去到節目尾聲，Christy有感而發謂：「呢次嘅非洲之旅係非常難得同埋感動，好想再返嚟呀！」

原住民雖然生活樸素，但佢哋過得相當快樂，Christy都畀佢哋感染到眼濕濕。