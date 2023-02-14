Anson Lo情人節冧爆神徒　升格「盧總」感壓力

Anson Lo（盧瀚霆）推出服裝品牌ALLOVER，首次做老闆嘅佢今早（14日）現身尖沙咀，與逾千神徒一起見證品牌成立兼共渡情人節。活動上，Anson Lo除解釋品牌名稱的由來，又瘋狂劇透將在月底推出跳唱新歌、拍劇兼拍戲。之後他又走到每個角落與神徒自拍、收禮物，最後更與大家一起合唱《不可愛教主》的副歌部分，令整個活動猶如歌迷聚會一樣。

Anson Lo今早出席自家品牌活動，吸引逾千神徒到場。（葉志明攝）

Anson Lo 接受訪問時表示能與神徒在情人節見面，感覺既開心又sweet，但亦因為得知大家要排通宵而感到心痛。「聽日都有活動，知道大家要兩邊走都辛苦，同埋最唔想見到大家有爭執，同埋要注意安全。」為了令大家在辛苦衷得到一點甜，Anson Lo雖然通宵拍攝MV，但不時在限時動態報告行蹤，他笑言這是一個良好的生活態度。雖然由拍MV到出席活動連踩20多個小時，但Anson Lo睇嚟依然十分精神，他解釋自己是「專業」，但亦透露近日腰患比較嚴重，並謂「不過呢個係由出道已經係咁，有定期去睇物理治療、針灸，但醫師都話冇得急，唔係一兩次就好返。最近潮濕就會風濕，同埋之前隔日去排舞，條脹都痛痛哋，睡眠質素係有影響。」

Anson Lo表示情人節將與教母一齊渡過，因為工作關係，已經幾日冇見過家人。（葉志明攝）

問到榮升「盧總」的感受如何，Anson Lo表示：「都開心，同埋大家都好似幾支持，但壓力都大，因為同埋出歌一樣，要唔同風格，嚟緊每個chapter都要有唔同嘅嘢俾大家睇。」盧總表示有計劃推出寵物、家居系列，但提到有黃牛將限量版BOXSET炒至8千多元，他就呼籲大家要理性購物，而他亦有研究是否數量不足，並希望盡快解決問題。早前在品牌花絮影片中，Anson Lo與古巨基及老婆Lorraine一齊開會，他表示曾向對方透露有意成立時裝品牌，因而促成合作：「先後食咗4、5次飯都未落實去做，都係一齊提出意見，同睇下夾唔夾。（古生有冇入股？）呢個你就要問佢哋啦，我唔方便透露。」

問到MIRROR成員幫襯時，會否給予折扣，Anson Lo表示：「佢哋唔使，要著就送畀佢哋。」（葉志明攝）

另外，提到阿Mo近日開始接受「外骨骼治療」，成功踏出「第一步」，Anson Lo表示公司每日都會update對方的情況：「好似隔咗好耐終於有個明朗啲嘅消息，前幾日睇到呢個消息都覺得有時奇蹟真係會出現，唔可以否決任何一切可能性，想大家繼續畀多啲鼓勵同愛Mo，同埋佢嘅屋企人，因為要等佢知道佢唔係自己一個。」