張欣欣KOL企業家男友曝光！生日送驚喜與破產Tarzan原來係老友

JW王灝兒男友葉韋彤（Tarzan）上周二（7日）與母親鍾佩雲被法庭頒令破產，在社交網神隱一年，日前終於現身，與女友JW結伴出席KOL張欣欣（Yan Yan）男朋友的生日派對，跟好友們在五星級酒店的高級餐廳聚會，富貴生活如常。

KOL張欣欣是九頭身美女，擁有40吋超長美腿，IG粉絲人數超過12萬；早前張欣欣遭KOL「Sean Lam」指控被包養，張欣欣與妹妹張芊芊即在IG貼出聲明及律師信澄清，同時透露自己有穩定男朋友。

張欣欣送生日驚喜畀男朋友。（IG@yanyan_c）

男朋友原本諗住二人世界，點知有大班好朋友一齊慶祝，當中包括剛被破產嘅Tarzan（左一）。（IG@yanyan_c）

張欣欣同妹妹張芊芊樣貎標緻。（IG@yanyan_c）

張欣欣同港姐蔡嘉欣都係好朋友。（IG@yanyan_c）

不過，張欣欣的IG賬戶從未讓男朋友曝光，日前男朋友生日，她終於在IG Story分享生日片段，並高調tag男友的IG賬號。原來張欣欣的男朋友名叫Alex，介紹自己職業為「企業家」，外形高大俊朗，與張欣欣好相襯。相對而言，Alex的IG幾乎都是與張欣欣的放閃合照，拍拖超過兩年，經常與女友外遊及出入高級餐廳，去年9月更騷出疑似求婚戒指，寫著：「Thank you for everything you did.」Congrats。」

今年男朋友生日，張欣欣特意送上驚喜，帶男友進入餐廳時，一班好朋友已在內，當中包括剛宣布破產的Tarzan和JＷ；Alex笑逐顔開說：「我都話你有『景轟』，仲話咩兩個人食飯」。及後張欣欣留言：「Hahaha He is happy.」、「surprise birthday dinner 多謝大家保守秘密，佢以為得我同佢2個食飯」。

二人好登對，「520」放閃。（IG@alexanderw_666）

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