網紅張欣欣企業家男友曝光　生日送驚喜與破產Tarzan原來係老友

JW王灝兒男友葉韋彤(Tarzan)上周二(7日)與母親鍾佩雲被法庭頒令破產,在社交網神隱一年,日前終於現身,與女友JW結伴出席網紅張欣欣(Yan Yan)男朋友的生日派對,跟好友們在五星級酒店的高級餐廳聚會,富貴生活如常。

網紅張欣欣是九頭身美女,擁有40吋超長美腿,IG粉絲人數超過12萬;早前張欣欣遭KOL「Sean Lam」指控被包養,張欣欣與妹妹張芊芊即在IG貼出聲明及律師信澄清,同時透露自己有穩定男朋友。

張欣欣送生日驚喜畀男朋友。(IG@yanyan_c)

男朋友原本諗住二人世界,點知有大班好朋友一齊慶祝,當中包括剛被破產嘅Tarzan(左一)。(IG@yanyan_c)

張欣欣同妹妹張芊芊樣貎標緻。(IG@yanyan_c)

張欣欣同港姐蔡嘉欣都係好朋友。(IG@yanyan_c)

不過,張欣欣的IG賬戶從未讓男朋友曝光,日前男朋友生日,她終於在IG Story分享生日片段,並高調tag男友的IG賬號。原來張欣欣的男朋友名叫Alex,介紹自己職業為「企業家」,外形高大俊朗,與張欣欣好相襯。相對而言,Alex的IG幾乎都是與張欣欣的放閃合照,拍拖超過兩年,經常與女友外遊及出入高級餐廳,去年9月更騷出疑似求婚戒指,寫著:「Thank you for everything you did.」Congrats。」

今年男朋友生日,張欣欣特意送上驚喜,帶男友進入餐廳時,一班好朋友已在內,當中包括剛宣布破產的Tarzan和JW;Alex笑逐顔開說:「我都話你有『景轟』,仲話咩兩個人食飯」。及後張欣欣留言:「Hahaha He is happy.」、「surprise birthday dinner 多謝大家保守秘密,佢以為得我同佢2個食飯」。

二人好登對,「520」放閃。(IG@alexanderw_666)

