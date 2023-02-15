Anson Lo唔敢保證月底會否齊人現身：以姜濤身體狀況為主

Asnon Lo一連兩日出席公開活動，獲大批神徒撐場。（梁碧玲攝）

Anson Lo今早（15日）現身太古城，出席代言品牌活動，商場4層全部企滿了神徒，十分虛冚。連續兩日都可以見到神徒，Anson Lo心神大好，在台上不停大派福利，他接受訪問時透露昨日活動結束後，有回家稍作休息。「但之後都有出去開會，因為新歌好多後期嘢要跟，同埋品牌嘅下一個設計。」他表示二月底將推出新歌，相隔9月再次推出跳唱作品，自己亦感到興奮。「首歌係輕鬆趣怪，其中嘅道理係我呢一兩年學識嘅價值觀，每個人都要守住嘅道理，係首好有意思嘅作品。」除劇透新歌，Anson Lo亦預告將離港拍攝新戲。

知道神徒通宵排隊，Anson Lo多次表示「辛苦晒」。（梁碧玲攝）

提到Edan （呂爵安）早前獲邀到巴黎出席時裝周，Anson Lo大感羨慕。「因為自己未去過巴黎，所以都想喻工作於娛樂，同埋自己都好鍾意fashion ，所以會係一個小目標。（期待豔遇？）完全無諗過呢個topic ，如果想要有，都唔需要去某一個地方先有。我就完全冇諗過，大家成日話巴黎連呼吸都好浪漫，我想去感受下。」

《造星5》近日已開始錄影，問到有否關注，Anson Lo表示未有時間關注，亦不清楚自己會否參與指導：「未受到通知，但我未有資格做導師，我係師兄，但未有資格去guild 大家，自己年資好淺。如果見到面分享下舞台經驗係可以。」

MIRROR月底會否齊人現身仍是一個謎。（資料圖片）

姜濤早前臨時缺席活動，令MIRROR未能「合體」成功，有消息指下周五（24日）MIRROR代言的保險公司於海港城海運大廈頂層「海運觀點」舉行大型宣傳活動，屆時會齊人現身。Anson Lo 表示當然希望齊人現身，但目前仍是以姜濤身體狀況為主。「我無得promise 係咪12子一齊出席，因為姜濤仲休息緊，但係佢好返好多，同埋都好多臨時變數，唔係我嚟promise 係咪12個一齊，自己當然希望可以。」

Anson Lo沒有因為唱歌技巧被批評而感到生氣。(梁碧玲攝）

另外，近日討論區流傳一段與欣宜同台表演片段，有網民指Anson Lo聲音似「拉二胡」，其後再有一張Anson Lo發布的限時動態截圖，圖中以黑底白字打上29字：「 真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡。我不知道是誰發起的，但真的夠了」，為此，Anson Lo今曰亦作出澄清：「個Cap圖係假嘅，我覺得好搞笑。我明白知道自己好多地方要進步，我會繼續努力，呢啲嘢係冇得反駁或者同大家講唔係，因為唱歌方面有好多進步空間，會繼續加油。因為都4年啦其實，唔會因為畀大家話就唔開心。真係要努力去裝備自己，近排都抽咗好多時間去學唱歌。」