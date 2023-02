張栢芝好媽媽親自送仔返學　囝囝Quintus Marcus英文勁流利動聽

張栢芝身兼多個身份,藝人、品牌老闆、更是三個兒子的媽媽,她卻成功分配時間將每個崗位都做到100分。2月15日凌晨3點栢芝拍片發文,話自己餓醒瞓唔返,相隔4小時卻又準時駕車送二仔Quintus返學,果然是絕世好媽媽﹗



2月15日凌晨3點張栢芝拍片發文,話自己餓醒瞓唔返,素顏一樣咁靚。(IG:@cecilia_pakchi_cheung)

栢芝素顏拍片:「凌晨3點餓到醒咗,因為臨瞓前打波太激烈,瞓得唔太好最終餓醒,好爭扎去唔去廚房搵嘢食。平時醒咗瞓唔返,會用爽膚水拍面等自己無咁乾,去滑雪好凍勁乾,都係不停會補水,不停用面膜同爽膚水。同埋滑雪好易黑同出雀斑,一定要搽防曬,本身我都有雀斑但感恩無嚴重到,同行朋友塊面紅晒我都無事。」

相隔4小時朝早7點幾張栢芝又起身送Quintus返學,果然是好媽媽。(影片截圖)

相隔4小時朝早7點幾又起身送Quintus返學:「朝早起身係最珍貴,(you like to wake up in the morning.)最好十點瞓六點起身 媽咪車你返學有咩FEELING?(THANK YOU 你好早起身呀)。」母子互動相當有愛,Quintus說話是相當靦腆,自小就讀國際學校,明顯英文比中文流利口音相當純正。原來栢芝細仔都一樣,限時動態中栢芝與細仔Marcus讀故事書,栢芝中英夾雜而三歲多的Marcus則以英文對答,雖然未見樣貌,但見到肥手指及聲線亦相當可愛。

張栢芝二仔Quintus英文好過中文,口音相當動聽。(影片截圖)

張栢芝細仔Marcus讀故事書都係以英文對答。(影片截圖)

