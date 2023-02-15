張栢芝好媽媽親自送仔返學　囝囝Quintus Marcus英文勁流利動聽

張栢芝身兼多個身份，藝人、品牌老闆、更是三個兒子的媽媽，她卻成功分配時間將每個崗位都做到100分。2月15日凌晨3點栢芝拍片發文，話自己餓醒瞓唔返，相隔4小時卻又準時駕車送二仔Quintus返學，果然是絕世好媽媽﹗



2月15日凌晨3點張栢芝拍片發文，話自己餓醒瞓唔返，素顏一樣咁靚。（IG：@cecilia_pakchi_cheung）

栢芝素顏拍片：「凌晨3點餓到醒咗，因為臨瞓前打波太激烈，瞓得唔太好最終餓醒，好爭扎去唔去廚房搵嘢食。平時醒咗瞓唔返，會用爽膚水拍面等自己無咁乾，去滑雪好凍勁乾，都係不停會補水，不停用面膜同爽膚水。同埋滑雪好易黑同出雀斑，一定要搽防曬，本身我都有雀斑但感恩無嚴重到，同行朋友塊面紅晒我都無事。」

相隔4小時朝早7點幾張栢芝又起身送Quintus返學，果然是好媽媽。（影片截圖）

相隔4小時朝早7點幾又起身送Quintus返學：「朝早起身係最珍貴，（you like to wake up in the morning.）最好十點瞓六點起身 媽咪車你返學有咩FEELING？（THANK YOU 你好早起身呀）。」母子互動相當有愛，Quintus說話是相當靦腆，自小就讀國際學校，明顯英文比中文流利口音相當純正。原來栢芝細仔都一樣，限時動態中栢芝與細仔Marcus讀故事書，栢芝中英夾雜而三歲多的Marcus則以英文對答，雖然未見樣貌，但見到肥手指及聲線亦相當可愛。

張栢芝二仔Quintus英文好過中文，口音相當動聽。（影片截圖）

張栢芝細仔Marcus讀故事書都係以英文對答。（影片截圖）

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