Edan被爆睇IG火辣女郎　激動澄清冇追蹤對方：見到即刻撳走

西九文化區管理局與香港電訊（HKT）將於2023年3月22日至4月2日舉行香港最大型流行音樂節「HKT西九音樂節」，並於今日（15/2）開記招公布更多有關詳情，出席歌手包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、方皓玟 、洪嘉豪和衛蘭等等，吸引過百名粉絲到場支持。

MIRROR成員呂爵安（Edan）、方皓玟 、洪嘉豪和衛蘭等等，吸引過百名粉絲到場支持。（陳順禎攝）

MIRROR四位成員Edan、Ian（陳卓賢）、姜濤及Anson Lo（盧瀚霆）將於4月1及2日周末兩晚分組壓軸演出。而洪嘉豪將與Gordon Flanders驚喜合作、衛蘭及關浩德（Walter Kwan）就會重新演繹張國榮（哥哥）的經典歌曲。記招上，大會播出Ian、姜濤和Anson Lo的預錄宣傳片段，三位精神滿滿約定各位樂迷到時見。

Edan同粉絲雙手合十。（陳順禎攝）

Edan於活動後接受訪問，被問到最近被爆於IG觀賞大胸性感女，他先大笑再無奈指：「損友囉，大家都知有啲損友send畀你啲嘢，唔小心撳咗入去就唉，瀨嘢。」記者追問有沒有follow對方時，他激動澄清：「梗係冇啦，見到即刻撳走呀大佬。（佢引用咗你《大叔的愛》對白：我鍾意大波妹）大家開心就得啦。」

Edan IG睇性感女被截圖 網民力撐：邊個男人唔鍾意大波？