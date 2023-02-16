張欣欣KOL男友西環被斬傷　48小時前酒店慶生畫面曝光

今日（16/02）凌晨時分西環發生斬人案，一名男子與友人在路邊閒聊時，一架車輛駛至並跳4名持刀大漢，該男子右手、左腳及背部被斬傷，持刀大漢得手後逃去，受傷男子其後被送院。據消息透露，該男子為網紅張欣欣的現任男友。



傷人案現場為山道一間學校對開。傷者由救護車送院。(陳永武攝)

西環男子遇襲 背及手腳中刀大量出血

事件發生前約48小時（14/02），張欣欣與現任男友（被斬傷男子）曾於五星酒店舉行生日派對，為男友慶生。而早前JW王灝兒與被法庭頒令破產的男友葉韋彤（Tarzan）亦一同出席這個生日派對。當日張欣欣也曾於社交平台Instagram上分享生日派對的畫面，當時張欣欣與男朋友也表現得十分開心，想不到相隔2日後會發生意外。

張欣欣送生日驚喜畀男朋友。（IG@yanyan_c）

張欣欣有不少圈中好友。（IG@yanyan_c）

點擊下圖睇相：

+ 10