張欣欣KOL男友西環被斬傷 48小時前酒店慶生畫面曝光
撰文：林迅景
出版：更新：
今日（16/02）凌晨時分西環發生斬人案，一名男子與友人在路邊閒聊時，一架車輛駛至並跳4名持刀大漢，該男子右手、左腳及背部被斬傷，持刀大漢得手後逃去，受傷男子其後被送院。據消息透露，該男子為網紅張欣欣的現任男友。
事件發生前約48小時（14/02），張欣欣與現任男友（被斬傷男子）曾於五星酒店舉行生日派對，為男友慶生。而早前JW王灝兒與被法庭頒令破產的男友葉韋彤（Tarzan）亦一同出席這個生日派對。當日張欣欣也曾於社交平台Instagram上分享生日派對的畫面，當時張欣欣與男朋友也表現得十分開心，想不到相隔2日後會發生意外。
點擊下圖睇相：
+10
+30
張欣欣KOL男友受襲詳情?
張欣欣KOL與男朋友一同於五星級酒店舉行生日派對，JW王灝兒和男友葉韋彤（Tarzan）亦有到場慶祝。昨晚（15日）張欣欣KOL男友，在山道一間火鍋店打邊爐後，走到山道路邊閒聊，突然...詳情請看。
張欣欣KOL男友是經營什麼生意?
張欣欣的IG賬戶從未讓男朋友曝光，日前男朋友生日，她終於在IG Story分享生日片段。原來張欣欣的男朋友名叫Alex，介紹自己職業為...詳情請看。