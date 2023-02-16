張欣欣KOL男友街頭被斬　與馮盈盈黃嘉雯蔡嘉欣極老友人緣好

KOL張欣欣男友Alexander昨晚（15日）與3名友人在山道一間火鍋店打邊爐後，走到山道路邊閒聊，突然3名刀手撲出向他施襲，然後登上接應私家車逃去。據知，Alexander全身多處受傷，分別右手掌、雙腳小腿、背部及臀部有刀傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。張欣欣過往黑歷史多不勝數，而當中最令人印象深刻一定是張欣欣曾公開自己捉姦在床的過程！

西環斬人｜張欣欣KOL男友遭刀手伏擊 浴血倒地 反黑組跟進

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作風大膽的張欣欣曾親眼目擊到自己的男朋友岀軌一刻，並將這戲劇化的捉姦情節第一時間放到IG與網友分享，把情況拍下來公諸於世！此事更引起網民熱烈討論，雖然有不少網民對她表示同情，但更多是嘲諷張欣欣「很港女」扮可憐博同情借機上位，因為遇到男友出軌第一時間想到居然是開live。

張欣欣作風大膽。（IG/@yanyan_c）

而人緣極好的張欣欣與圈中不少藝人都有交情，其中與馮盈盈、黃嘉雯和蔡嘉欣特別友好，不時互相慶祝對方生日！而翻看Carmaney在2017年曾Post：「致張欣欣，很慶幸自己7年前認識你的時候，我們還是幾個臭屁孩，簡簡單單，因為去了畢業旅行成為了閨蜜，經歷了不同風浪，我們一起成長，回想一切一切，我希望我們記住的都是那些甜蜜的回憶。」而張欣欣亦曾Post：「我地（哋）係（喺）中五既（嘅）時候識，一齊去畢業旅行，經歷左（咗）好多好多⋯咁就第9個年頭喇！請繼續一直陪伴我！」