林作涉座駕撞柱現凹痕表明前大律師身份　質疑設施損毀非他造成

林作在裕美陪同下現身。（梁碧玲攝）

林作今（16日）就被票控一項不小心駕駛罪在東區裁判法院開審。在2022年6月林作涉嫌駕駛跑車至中環長江集團中心停車場時失控撞柱，導致柱身出現凹痕，其座駕車頭有油漆剝落，事後被票控一項不小心駕駛罪。

就案件控方傳招三名證人，擔任長江中心客戶服務員的黃女士就憶述事件，表示林作在發生撞柱事件後，去到收費處跟她表示撞到該大廈的設施。隨後二人一同下去入車道觀看，林作有指示撞到的地方，即見到地下有紅色漆油碎片及柱上有凹痕。而她即時通知其同事打電話給管理處進行匯報及處理，而林作當下表明有事需要離開，他就留下卡片揚言有需要可聯絡他。隨後管理處人員到場進行觀察及處理。而在答辯時，黃女士表明不認識林作，亦表示二人從未有過節。

林作代表律師質疑保安主任呂先生口供有異。（梁碧玲攝）

事後林作返回停車場，在另一證人呂先生陪同下前往案發現場了解。而呂先生指林作當下曾表明因跣肽而導致意外發生，還表明自己是前大律師，他自己會再作觀察。而呂先生就向他指示核對損壞情況，林作有口頭承認責任，還揚言：「呢個意外好輕微。」不過就質疑該大廈設施損壞，如何證明由他造成。而他亦強調不認識林作，二人亦沒有積怨。

辯方質疑呂先生口供

不過待林作代表律師向呂先生進行詢問時卻質疑他的口供有異。因為呂先生在控方答辯過程中有表明入車道柱身出現3個凹痕，但在向警方落口供時卻沒有提及此情況，只表示有出現損壞，不過呂先生並不同意。

至於第三位證人則傳召一名當下處理該事件的警員。在辦方的詢問下，該警員表示當日接到報案後立即到現場了解，被告曾表示座駕疑因跣肽關係而觸碰到入車道柱身。

林作在案發現場曾表明自己是前大律師。（梁碧玲攝）

在傳招三位證人作供完畢後，法官裁定林作表證成立。而案件則需要作續審，安排在下午2:30審訊，而林作一行人步出法院後，當下回應傳媒表示：「預咗晏晝同預咗全日，依家去飲嗰茶食個包先。（預咗自辯？）係，一陣我會出嚟俾證供嘅，嗰part就精彩喇！所以要等兩點半之後。」

案件編號：ESS26888/2022