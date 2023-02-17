林明禎密密吸金又搬屋　新居擁大露台勁開揚：歡迎任何傢具贊助

來自馬來西亞的林明禎現時長居香港，影視發展順利，除了憑《飯戲攻心》入圍金像獎「最佳女配角」外，更是廣告女王，吸金力超強！賺到錢當然要搬大屋，日前明禎就在IG限時動態貼上疑似是跑馬地新居的照片，並公開搲傢具贊助。



林明禎去年開始把事業重心放在香港，約一年前更決定搬離台灣定居香港，當時就曾影低台北住所照片講再見，感慨留言：「要和住了幾年的台北小家道別了 小小捨不得但人生就是這樣 我得繼續向前 每一次的道別就是為了往前面更美好的風景前進。」而一年間她果然撈到風生水起，接逾30個廣告，衣食住行類通通包攬，去到邊都老是常出現；主演的《飯戲攻心》票房勁收近8千萬，她更憑「阿喵」一角入圍第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」。

林明禎在台北住了幾年，去年4月遷走，臨走前拍下這張照片道別。（Instagram：minchen333）

去年4月她透露過自己的香港住所景觀開揚靠山，自己鍾情於大玻璃窗與露台，其後家中廚房更意外曝光。而近日她應該又再搬到疑似是跑馬地的新居，未知是租屋還是上車做業主呢？

她的香港住所廚房一角去年意外曝光，採光度足。（Instagram：minchen333）

明禎對大露台情有獨鍾，連平日出外工作見到海景露台，都要專登影相留念。（Instagram：minchen333）

日前明禎在IG貼出新居內部的照片，跟上間屋一樣有大玻璃窗和露台，但今次就是大廈景而非山景。新居目前仍未有任何擺設，相信是私隱問題怕地址曝光，明禎以卡通貼紙遮住窗外景觀，另外打了句：「歡迎任何傢具贊助」，貼上梳化、床、焗爐、枱、浴缸等照片，相信廣告商應該識做啦！

明禎日前貼相傢私贊助，令新居曝光，跟對上兩間屋一樣，她住的地方一定有大露台！（Instagram：minchen333）

其實明禎本身代言的廣告中，亦有傢私類，就是按摩椅，換句話說她家中的按摩椅應該有著落啦！

林明禎是按摩椅代言人，相信只要她開句聲，廣告商會立即把按摩椅送到府上。（Instagram：minchen333）

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