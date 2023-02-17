黃心穎新歌MV留言區負評Mean爆　網民拒畀機會：自資要有自知之明

暫別幕前四年的黃心穎（Jacqueline）日前突然宣布復出做跳唱歌手，推出英文新歌《Crown Me》，MV亦於情人節首播。儘管距離「安心事件」已經4年，但網民仍然負評塞爆留言區！



黃心穎早在無綫時期已有一個歌手夢，曾主唱《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》， 2017年更與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組隊跳唱《到此一遊》；不過後來因「安心事件」令形象嚴重受創，潛水多時，社交平台亦絕少更新，至日前情人節才突然推出新歌《Crown Me》，不但是她的自資作品，更由心穎一力擔任曲、詞、編、監，RubberBand鼓手男友泥鯭（黎萬宏）參與編曲及監製，可說是兩人的愛情結晶。

黃心穎的復出頭炮是自資新歌《Crown Me》，由心穎一力擔任曲、詞、編、監，男友泥鯭（黎萬宏）參與編曲及監製。（資料圖片）

歌詞十分大膽，表明可盡情稱呼她Bxxch、頑皮、Baby、Cheap等等，她通通樂於接受，其中一句更寫自己擁有33-23-35的理想身材，又提到想獲得注視。MV確實引起網民注意，2日間有26萬觀看數及逾2千負評，心穎亦向《香港01》表示：「有人留意我嘅作品，已經係好大的鼓勵。」

黃心穎新歌歌詞大膽，MV中亦有3個服裝造型。（YouTube截圖：Jacqueline 黃心穎）

不過多數網民對「安心事件」仍未釋懷，留言幾乎一面倒，有網民稱嘗試撇開醜聞，但認為其跳唱表現及MV中搔首弄姿的動作也是強差人意，並指：「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。」有網民不反對她做歌手，但提議她可向近日同樣出歌的佘詩曼和王君馨學習。

黃心穎MV留言區塞滿負評，不少人勸她放棄幕前工作。（YouTube截圖：Jacqueline 黃心穎）

儘管有留言支持心穎重新出發，但普遍網民對心穎毫不留情，坦言不想於幕前見到她，mean爆留言包括：「就算自資都要有自知之明。」「估唔到蔡一智差唔多60歲先單飛！」等，亦有人問她會否回娘家無綫參加《中年好聲音》節目。

請按下圖睇更多mean爆留言：

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其實心穎6年前與蔡思貝、馮盈盈、邵珮詩、張寶兒翻唱《到此一遊》時，雖未發生「安心事件」，形象未插水，但網民已對其跳唱表現不受落，當時已有留言指：「有啲做作，個Look唔多襯佢。」「心穎得罪咗服裝間？」「心穎表情太浮誇，以為自己好正。」5年間網民對心穎的厭惡有增無減，看來她的復出之路將十分難行，要再出力洗底！