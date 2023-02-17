51歲黎姿戴22萬鑽戒出席自家品牌活動　魚尾紋現形仍難掩美貌

現年51歲的黎姿（Gigi）自2008年與富商馬廷強結婚後全面息影，並接手弟弟的醫學美容生意，多年來落力經營，近年更推出自家美容護膚品牌，將生意搞得有聲有色。日前Gigi專程飛到上海，出席旗下品牌開幕活動，她更在社交平台分享好消息：「這次很興奮帶著我投入了多年，用心創立的護膚品牌來同大家首次見面。可以讓更多人見證我們努力的成果，是個很值得紀念的時刻 ，亦是個新里程。」



黎姿（Gigi）日前專程飛到上海，出席旗下品牌開幕活動。（IG@gigilai_official）

身穿白色喱士上衣襯白色西褲的Gigi，戴上價值22萬港元的鑽石戒指，盡顯優雅高貴氣質，雖然已年過半百，但美貌依然，舉手投足都充滿魅力！Gigi在台上發言時全程保持微笑，還大方同現場來賓合照。當中有一位23歲的網紅上載了一段與Gigi合拍的短片，並寫道：「黎姿姐姐真的太美了。。。下顎線怎麼做到這麼清晰的。」雖然Gigi與對方年齡相差28歲，但網民紛紛留言大讚Gigi狀態極佳，絕不輸蝕：「明星跟網紅還是有區別的」、「女神狀態特別棒」、「怎麼可以保養得這麼好」！而在現場傳媒所影的照片中，雖然Gigi的魚尾紋現形，但整體皮膚仍十分緊緻！

雖然Gigi的魚尾紋現形，但整體皮膚仍十分緊緻！（視覺中國）