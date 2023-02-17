唐碧霞疑照抄運程書　麥玲玲曾推薦上節目：唔同、佢靚啲

所謂天下文章一大抄，娛樂圈經常有抄襲海報、廣告照的疑雲，但勢估唔到今次竟然出自玄學界別！

近日接獲讀者報料，指偶然下發現新晉玄學家唐碧霞的兔年運程書，竟跟有「玄學天后」之稱的麥玲玲的運程書有極多相似之處，惹來抄襲之嫌。參考市面上眾多玄學家的著作，發現內容編排均各具特色，而唐碧霞的著作跟麥玲玲的相似度之高達達八成以上，則實屬罕見。

唐碧霞的運程書由封面設計、內容標題以至排版跟麥師傅著作中的類同之處極多，而留心細看，更發現內文用字有諸多共通點，例如麥玲玲著作中寫「太歲當頭坐，無喜必有禍」、「劍鋒代表被金屬所傷」，唐碧霞書中就寫為「太歲當頭坐，無喜恐有禍」、「劍鋒是代表容易因金屬所傷」，而「將星代表領導才能」等更完全一樣。

例如麥玲玲著作中「若兔年有結婚、添丁、置業或創業等⋯⋯有利將負面力量減到最低」而唐的則寫成「進行喜事沖喜，例如結婚、添丁、置業或創業⋯⋯減少犯太歲的影響」相似度極高。

就疑被晚輩抄考致敬，麥玲玲對此不以為然，哈哈大笑：「唔同，佢（唐碧霞）張相靚好多！佢未出道有嚟搵我算過，我有鼓勵佢嘅！曾經有節目搵我，我無時間做，我都有推薦佢，都係精靈乖巧嘅後輩嚟，佢可能覺得好至跟我啫，或者都係時候改吓版。」