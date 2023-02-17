林芊妤為自家品牌改敢言作風　感激老公做後盾：承擔所有家庭開支

HOY TV節目《有種老闆娘2》邀得多位老闆娘，包括已轉型或已淡出娛樂圈的女藝人暢談事業上的成就，以及探討如何兼顧工作及家庭。明晚（18/2）邀得林芊妤（Coffee）擔任嘉賓，事業、家庭兩得意的她大讚老公是「神隊友」，讓她可以無後顧之憂地放膽追夢。



事業、家庭兩得意的Coffee大讚老公是「神隊友」。

談到自家瑜伽衣服品牌，Coffee於節目中率先大讚老公既是自己的「最強後盾」，亦是「神隊友」，皆因她認為自己做事向來「太過有衝勁」，經常不懂放鬆，而老公都會適時提醒她，亦會給予她客觀意見，Coffee表示：「佢唔會干涉我嘅工作，但當我需要時，佢可以俾到一個好理智嘅意見我。」Coffee 透露老公會主動承擔所有家庭開銷，更說：「我已經負責咗（屋企）最悶嗰部份（承擔家庭），你可以不計後果，不需要擔心，可以放心出去追夢！」，兩夫妻認真甜蜜！

Coffee大讚老公既是自己的「最強後盾」，亦是「神隊友」。（IG圖片）

雖然老公鼓勵Coffee放膽追夢，但原來她自創立瑜伽衣服品牌後更有所顧忌。Coffee一向敢言的作風，經常引起網民討論，早前「瑜伽褲穿搭」引起全城熱話，她坦言若是以往的她可能早就發表己見，但為了避免讓網民和觀眾誤以為自己借題宣傳自家品牌，她一直壓抑自己，直到網上討論牽涉到自己才作回應。

Coffee坦言為自家品牌一改「敢言」作風。（IG圖片）

Coffee 亦經常在社交網站上分享與兒子「伯伯」的生活點滴，節目中「伯伯」更不時主動抱着Coffee，相當黏人，二人互動流露出超親密的母子情。Coffee雖然要同時兼顧瑜伽衣服品牌以及經營網上影片頻道，分身不暇，但她坦言就算事業再忙，兒子都會是她的首位，因為不想錯過兒子的成長，「做生意係never too late 嘅，但同小朋友嘅相處係買唔翻。」因此她會抽大量時間與兒子相處。