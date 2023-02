現年33歲的劉佩玥(Moon)樣子甜美,日前她在社交平台連Po三張大頭自拍照並寫上:「我希望你每天幸福快樂,因為你值得」。身穿冷衫的她向着鏡頭露出甜美笑容,又碌大雙眼擺出無辜樣子,漂亮得來非常可愛。不過竟然有網民直言認唔出:「唔同咗樣嘅?差啲認唔出你」、「一眼睇以為係葛綽瑤」、「the first one looks like jinny ng(第一張似吳若希)」。



阿Moon樣子甜美,深受網民喜愛。(IG圖片)

她日前Po出大頭自拍照,網民直言認唔出。(IG圖片)

