《風再起時》梁朝偉槍戰花絮自發式配音　不斷說「Pang」充滿喜感

由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度同場較量，香港史詩式電影《風再起時》，內地上映後叫好叫座，相信在香港上映亦能再創佳績。偉仔飾演的南江，風度翩翩，靚仔有型，跟城城飾演的磊樂是友也是敵，雙雄對決，片中偉仔除了chok樣外，亦有不少動作及槍戰場面，但由於偉仔親自用口配上槍聲「Pang、Pang」，充滿反差萌的感覺。

偉仔拍攝槍戰戲，緊張刺激。（影片截圖）

片中偉仔深情演技，迷人電眼，出場已經秒殺不少女觀眾，而對於喜歡動作場面的觀眾，一樣照顧周到，偉仔的動作場面刺激又流暢，往往是單槍匹馬上陣，完全是給偉仔表演，其中一幕他被人伏擊，而偉仔就葉問上身，一個人打晒，甚至勁到可以避開子彈。近日偉仔槍戰花絮流出，由於要後期配上槍聲，所以偉仔拍攝時要自行用口配上槍聲，不停聽到他說著「Pang、Pang」，在緊張刺激之餘也有點反差萌，喜感滿滿，讓觀眾對電影《風再起時》充滿期待。

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