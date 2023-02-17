《風再起時》梁朝偉槍戰花絮自發式配音 不斷說「Pang」充滿喜感
撰文：陳浩賢
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由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度同場較量，香港史詩式電影《風再起時》，內地上映後叫好叫座，相信在香港上映亦能再創佳績。偉仔飾演的南江，風度翩翩，靚仔有型，跟城城飾演的磊樂是友也是敵，雙雄對決，片中偉仔除了chok樣外，亦有不少動作及槍戰場面，但由於偉仔親自用口配上槍聲「Pang、Pang」，充滿反差萌的感覺。
片中偉仔深情演技，迷人電眼，出場已經秒殺不少女觀眾，而對於喜歡動作場面的觀眾，一樣照顧周到，偉仔的動作場面刺激又流暢，往往是單槍匹馬上陣，完全是給偉仔表演，其中一幕他被人伏擊，而偉仔就葉問上身，一個人打晒，甚至勁到可以避開子彈。近日偉仔槍戰花絮流出，由於要後期配上槍聲，所以偉仔拍攝時要自行用口配上槍聲，不停聽到他說著「Pang、Pang」，在緊張刺激之餘也有點反差萌，喜感滿滿，讓觀眾對電影《風再起時》充滿期待。
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。