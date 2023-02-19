姚焯菲留學開live認有思鄉病　素顏出鏡驚變圓潤浮腫顏值跌watt

現年16歲的姚焯菲（Chantel）月前已飛到新西蘭並正式展開了留學生活，雖然Chantel為了追求學業而放低歌手的身份，暫別幕前工作，不過她仍有不時更新IG跟一眾小菲象 (粉絲) 和網民分享她的生活近況，專注學業的同時亦沒有忘記大家。日前她就於IG進行直播，在學校的宿舍跟大家見面並回答問題，又預告將有第二個Vlog分享，內容豐富有趣。

Chantel坦言自己近幾日有些homesick (思鄉病)：「我會有啲掛住喺屋企嗰種感覺，我會覺得嗰個係我嘅comfort zone，嚟到就會無咗嗰種感覺，不過習慣下就無嘢。」她透露功課十分之多，需要好多時間去完成，她在校園內仍未熟悉地方，會迷路，幸好她已認識了很多朋友可以陪她一起，而在陌生的地方難免會遇到不同的困難，她要慢慢去適應。

而在傾了10分鐘之後，Chantel便開始唱歌，再次展現她那甜美悅耳的歌聲，她一口氣唱了兩首慢歌，大曬唱功令一眾小飛象聽得十分陶醉和開心，留言大讚她比之前進步了，唱得愈來愈好聽，不過就有網民的焦點落在Chantel的樣貌之上。直播中，Chantel全程素顏出鏡，樣子標緻甜美的她，在粉絲心目中如同小公主般的存在，更有「國民初戀」之稱，但有網民就指她今次直播的顏值似乎跌watt了，甚至指她「國民初戀」不再，面容顯得相當浮腫，看似是肥了些，未知是水腫抑或是在當地食肥了，且皮膚望落亦黑了不少。而Chantel在片尾做出多個古靈精怪的表情，相當可愛。

點擊睇Chantel今次直播片段：