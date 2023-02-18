法國讀書學校似足城堡每日上9個鐘　廖碧兒︰每日拎住好重嘅書包

回歸學生身份，目前在法國著名工商管理學院INSEAD就讀的廖碧兒（Bernice)，近日就更新社交網站同大家分享校園趣事。雖然她幾乎每日都要上9小時的課堂，但仍可見其精神十足未見疲態感，皮膚狀態又好看起來有大學生的感覺，獲不少網友激讚。

廖碧兒目前在法國。（廖碧兒微博圖片）

紀錄開學生活的Bernice天未光已經要回校準備上堂。眼見她戴着毛帽，將自己包到實一實，可知當地天氣十分寒冷，連她自己都表示：「都有少少凍。」而每日大概上9小時課堂的她，至天黑時份就回家，眼見她手拿着白色環保袋非常有重量似的，原來是她的書包，她表示：「每日都拎住好多嘢啦，好重嘅書包。平日每日都係咁，夜晚返去，上完大概9個鐘堂，就要返去做功課啦！」而她表示是以途步的方式回家，可想而知學校離住家路程不遠。

每日大概上9小時課堂。（影片截圖）

除了介紹上下課趣事之外，Bernice還帶大家參觀校園。藍白色的建築猶如城堡，兩旁有綠油油的草木，對出廣場空間非常廣闊，整個環境清幽相當漂亮，而她上課的地方就在該建築物室內。開始習慣當地生活的她，其實每日忙個不停，最主要是因為功課太多，她表示：「因為有好多功課要做啦！學嘅嘢係我本身好耐好耐冇學過，所以變咗我要花多少少時間。」見她上貼白板上的教學資料，果真不簡單。

每日功課多多。（影片截圖）

近鏡拍攝介紹校園生活的Bernice，穿着打扮都比較樸素，皮膚白皙既有光澤，整個狀態相當好，完全看不出已是44歲的成熟女人。有大學生感覺的她獲不少網友紛紛激讚樣貌保養得宜，一直以來都是那麼的漂亮。

校園相當漂亮。（影片截圖）

Bernice所讀的學校其實在全球相當有知名度，是世界上最大和最有影響力的獨立商學院之一。更曾連續多年在世界大學排名商業與管理學領域中，排名第二位，相當厲害。這所世界一流商學院據指學費亦不便宜，有指一年制MBA課程學費約74萬港幣，還未包含其他生活費、雜費等。除了在法國校園外，還有在新加坡、阿聯酋阿布扎比同三藩市有分校。

廖碧兒同同學聚餐。（影片截圖）