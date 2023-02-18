李泳豪同黃宇詩有親戚關係　鄧梓峰係姨丈跟孖仔餅印樣勁趣緻

李泳豪（豪仔）的媽媽施明去年底在家跌倒致頭部受重創，需要入院接受開腦手術，怎料演變成家庭糾紛，泳豪懷疑哥哥李泳漢是爆料人，嬲爆拒絕聯絡。

李泳豪同孖生哥哥李泳漢都好緊張媽媽施明。（網上圖片）

跟哥哥關係未緩解，但豪仔與親戚感情卻很好，日前在社交平台分享與幾位老表的合照，除黃宇詩之外，還有鄧梓峰的大女鄧瓊芝（Natalie）、孖仔鄧柏暉及鄧松暉，幾位「星二代」難得同框，顏值爆燈！豪仔留言：「表弟妹長大了，好彩我仲keep 到😂#familygathering」，黃宇詩亦上載與李家鼎和豪仔合照，但未見泳漢現身家庭聚會。

豪仔分享與鄧梓峰子女，即表弟（上排中間）表妹合照，仲有黃宇詩。（IG@drift_greg）

豪仔叫黃宇詩做表姨，家庭聚會未見泳漢。（IG@ucwong）

要數幾位關係圖表，源於施明的演藝世家。施明的五姨是黃霑的前妻華娃，黃宇詩是施明的表妹，李泳豪稱呼黃宇詩為表姨。施明的妹妹跟鄧梓峰結婚，所以鄧梓峰是施明的妹夫，豪仔稱呼鄧梓峰為姨丈，而鄧梓峰的子女則是豪仔的表弟妹。

鄧梓峰與太太育有兩子兩女，4名子女均是畢業於他的母校美國波士頓大學，28歲大女鄧瓊芝（Natalie）是攝影師，鄧梓峰早前透露一對孖仔已在2020年在美國大學畢業後已返香港。鄧梓峰經常被指撞樣巴斯光年，看上去孖仔與鄧梓峰亦十分似樣，曾被人稱作「三個巴斯光年」。

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豪仔接受《香港01》訪問，表示表弟妹不是經常在香港，但有時間都會爭取機會見面。他透露與黃宇詩一家感情特別好：「表姨由細到大都好friend同好錫我，因為嗰時我阿媽做嘢唔得閒，就會擺我去五姨婆嗰度湊，即係宇詩媽咪華娃，通常逗留幾日至一星期，我表舅父即係宇詩哥哥都好錫我，會同我打機，而宇詩就幫手餵我食飯乜都有，好似細佬咁湊我。」

豪仔亦大讚姨丈鄧梓峰教導子女有方，個個都好有禮貌，「我大佢哋十幾年，Natalie係我大表妹，佢細個就好得意、好動，鍾意唱歌跳舞，又鍾意玩男仔槍，我會買啲啪啪紙畀佢，我都surprise佢做咗攝影師，佢應承幫我影輯相，感恩佢仲咁鍾意我，好識尊重長輩，同冇代媾，好開心。（兩個表弟係咪好似爸爸？）咁呢個要問番佢哋爸爸嘞。」提到施明姐現況，是否已康復出院？豪仔表示暫時不方便透露。

豪仔結婚，母親施明與兄長李泳漢一家都沒有現身。（drift_greg@IG）

「鼎爺」李家鼎與施明在1977年結婚，育有一對孖仔李泳豪、李泳漢。（IG圖片）

另外，豪仔在最近播出一集的《愛回家之開心速遞》中，突然自爆有未婚妻，他透露之前有一集指Andy（崔錦棠 飾）以為女朋友Elaine（李芷晴 飾）移情別戀跟「初戀cafe」的豪仔」結婚，當時豪仔已爆自己有未婚妻其實都叫Elaine，誤會一場。他說：「劇本未有交代，我都好期待有感情線，可以玩吓CP。」

豪仔的未婚妻Elaine一直未出現。（影片截圖）