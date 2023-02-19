佘詩曼大呻頂唔順真人騷　竟惹內地網民不滿：賺完錢又說受不了

近年積極在內地發展的佘詩曼（阿佘），將重返娘家TVB拍攝新劇《新聞女王》，與李施嬅大鬥演技，不少劇迷都大感期待！早前阿佘接受鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》訪問，期間談及曾拍過監察式真人騷，她在節目中全天候24小時被監察，令她感嘆不能適應，甚至直言：「我癲咗呀嗰次，我諗我唔可以再做呢種節目，我承受唔到。」不過事後阿佘的言論竟惹來內地網民的不滿，質疑她一邊在內地賺錢，又一邊大肆批評。



早前佘詩曼接受鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》訪問。（IG@do_do_cheng）

阿佘談及曾拍過監察式真人騷，她在節目中全天候24小時被監察，令她感嘆不能適應。（YouTube影片截圖）

阿佘透露當時拍攝真人騷被24小時、多達30幾部錄影機鏡頭影住：「係好唔習慣，唔知點樣可以喺呢個空間度有30幾部機，但係你要表現到好自然，同埋好似冇人咁樣，我直頭係唔識處理呢件事。拍咗差唔多成個幾兩個月呀，好辛苦，我試過換衫唔記得咗，第一日唔知道出面冷巷嗰度攝咗部機，我就行咗過去，但我下身係着住短褲仔，我咪即刻同佢哋講『頭先我冇着褲呀！』自此嗰個騷之後就更加alert（警覺）喇，好辛苦呀真係嗰啲。（仲會唔會再拍呀？）我諗唔會，頂唔順。」

阿佘曾在內地綜藝節目中公開自己在上海的屋企。（影片截圖）

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雖然阿佘沒有表明是邊個節目，但翻查資料所示她所講的應該是在2020年拍攝的明星獨居真人騷《看我的生活》，該節目模式與韓綜《我獨自生活》相似，藝人在節目中展示自己獨居的真實生活狀態。阿佘在節目中大方分享婚姻觀，又不顧形象地躺在梳化上、邀請好友到家中聚餐等等，在鏡頭前表現自然放鬆，應付自如，因而不少網民對她在Do姐的節目中表達不滿提出質疑，認為阿佘在接拍真人騷前就應該做好心理準備，雙方磋商後達成共識，更不應該獲得報酬後又大呻辛苦，不過亦有粉絲為她護航，認為是部份報道斷章取義，才會導致阿佘被誤會。

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