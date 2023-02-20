阿嬌旅行嚐盡美食竟愈食愈瘦驚變火柴人　美顏過度遭網民嫌棄失真

鍾欣潼 （阿嬌）於2021年曾一度暴肥兩個碼，嚇壞一眾網民，不過自從她去年參加了《乘風破浪的姐姐》第三季後已成功減肥，激減13kg足足瘦了兩圈，纖瘦身材直迫Fit爆的好姊妹阿Sa蔡卓妍。回復最佳狀態的阿嬌更是重回顏值巔峰，女神歸位，重拾小V面令五官輪廓比前更加立體，有網民甚至大讚她比出道時更靚女。阿嬌這次瘦身似乎真的十分成功，多月來至今依然未見反彈，早前她身穿小背心時更驚現排骨胸，令網民叫她不要再瘦下去。

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最近阿嬌就趁難得的假期去了旅行，且盡情品嚐了當地的美酒佳餚，她日前於社交網分享了今趟旅程的靚相以及美食相，並留言寫道：「旅行是yummy的 [馋嘴] 终於集齊18宫格[哈哈 ]#愛呀2023#」、「分享近日份的快樂給大家，旅行的寶藏其實是好友與美食同在，祝大家生活愉快 #這才是生活啊」。

阿嬌最近與好友一起去旅行。(微博圖片)

相中可見阿嬌真是吃個不停，完全沒有節食戒口來保持身材，整個假期都吃得十分開心。然而即使阿嬌吃吃喝喝，但她的近照見她卻是愈食愈瘦，儼如火柴人，背面看她連pat pat都瘦沒了。另外，阿嬌有部分美照開了強效美顏濾鏡，就被網民吐槽不及原相機的生圖靚女，重手磨皮特效不自然，建議她關掉美顏更好看：「掩蓋了你原本的美。」

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