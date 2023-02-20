吳業坤讚太太愛子勁慳家不愛名牌　遭誤會買A貨承諾下次會小心

無綫電視今日（19日）於沙田馬場舉辦「TVB賽馬日」，吳業坤（坤哥）表示已經很久沒有踏足過馬場，很可惜今天太太濱口愛子沒空一同出席：「佢好鍾意馬嘅，佢之前喺日本做過馬嘅主播，希望下次有機會帶佢嚟馬場！」



吳業坤現身沙田馬場出席「TVB賽馬日」。（葉志明 攝）

濱口愛子以前曾經在日本做過賽馬主播。（IG：aikoooh__）

早前坤哥太太因孭住一個疑似價值20多萬港元的Hermès落深水埗而成為傳媒焦點，不過後來他解話稱「其實唔使120蚊」，卻令網民誤會太太孭A貨。他坦言太太平時喜歡網購，而且沒有很強的購物慾：「佢唔係咁追名牌嘅，都係睇款式行先，可能佢真係咁啱睇中呢個款式比較舒服、簡單，但係都唔知原來咁似一個名牌袋，真係下次要小心啲，估唔到一個袋都咁多人留意。」

坤哥大讚太太向來非常慳家節儉，不會追求名牌款式。（IG：@kwangorrrrrr）

他又大讚太太向來非常慳家節儉，喜歡飲飲食食，從來不會要求自己買名貴禮物：「生日嘅時候我送過貴啲啲嘅袋啦，又冇網民講到咁誇張，佢唔太需要呢啲嘢，所以留番啲錢大家去食得開心，同去旅行仲好！」

坤哥表示自己已經結了婚，可以嘗試不同類型的愛情劇。（葉志明 攝）

坤哥透露三月會繼續有派歌的計劃，之後亦會參與劇集拍攝，他又表示以往的角色都沒有參與太多愛情線，而現時自己已成人夫，希望可以嘗試一些較成熟的愛情戲碼：「啲愛情線永遠都唔係由零去到最後，都係突然就一齊咗，冇中間嘅過程，希望可以拍啲有進展嘅愛情！我而家都結咗婚啦，可以咩都試下，我應該唔會再傳緋聞喇。（如果拍床戲點算？）都係專業精神去演繹啦，但都要睇下有冇需要囉，係唔係為做而做。」