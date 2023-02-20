李焯寧前TVB「御用丫鬟」踏足政界做政協　親身北上開會勁激動

「御用丫鬟」李焯寧（Karen）過去因為在多部TVB電視劇中飾演丫鬟、奴婢等小角色而為人熟悉，現年43歲的她近年努力北上搵真銀，雖然仍然有間中拍劇，但已經將重心移往商界發展開設市場策劃公司，最近更踩過界踏足政界，成為政中華人民共和國廣西壯族自治區南寧市政協。



現年43歲李焯寧近年發展得順風順水。（IG：@karenleecheukling）

她日前在Instagram發文，自爆因疫情關係事隔三年終於能夠親身出席會議感到相當激動：「記得上次2019年參會後，疫情3年港澳委員也只能線上參與，今天終於可以回來履職了，甚是激動！」她又表示之前自己是會議中的唯一女性委員，今屆則增加至七位，並指出近年南寧發展迅速，經濟工業旅遊開展非常好：「為我的南寧驕傲！」

李焯寧過去又有「御用丫鬟」的稱號。（劇照）

李焯寧過去曾經以「李彩寧」名字活躍演藝圈，她於2000年參加TVB第14期藝員訓練班，同期的同學包括馬國明、黃子恆和葉暐等等，加入TVB之後隨即接拍《創世記》，不過只在劇中飾演公司開幕酒會上賓客，第一個正式的角色是《金裝四大才子》中飾演陳松伶的婢女「安安」，自此展開她的「御用丫鬟」之路。不過，她一直未受到TVB的力捧，結果於2010年離巢，並於兩年後加入HKTV拍過五部劇集，而且角色的戲份亦急增，有不錯的發揮機會。

李焯寧2018年開始北上拍劇，最令人印象深刻的是在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角。（劇照）

直到2017年，她決定轉戰商界並成立市場策劃公司，曾參與大型製作如「世界和平小姐」等，2018年開始北上拍劇，最令人印象深刻的是在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角，2019年，她獲正式委任為中華人民共和國廣西壯族自治區南寧市政協。

李焯寧最近更踩過界踏足政界，成為政中華人民共和國廣西壯族自治區南寧市政協。（IG：@karenleecheukling）

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