私下踩梁詠琪演唱會引公關災難　梁文禮開咪道歉：我好鍾意佢啲歌

商台DJ梁文禮昨日（19日）被踢爆在其私人Facebook帳號上，狠批梁詠琪演唱會「flow差、歌編得差、舞差、當然佢唱得差」，與其公開IG帳號中大讚Gigi「好靚」的言論完全相反而引起外界嘩然，更被鬧爆人前人後兩個樣。爆出公關災難之後，梁文禮今日（20日）如常返工開咪主持商台節目《叱咤樂壇》，並親自公開解釋事件，兼且表示已寫千字文向Gigi道歉。



商台DJ梁文禮。（IG：@leungmanlai）

節目一開始，另一主持謝茜嘉即表示「有主持人去睇完演唱會，搞到滿城風雨」，讓梁文禮親自解釋事件，他表示可能是座位的緣故影響了當日的觀感：「我想對團隊，對梁詠琪講句唔好意思，第一日睇完好肉緊喺自己平台寫咗應該點做，有少少意見，之後傳媒話狠批。一個演唱會有好多面向，觀眾有自己選取。如果之後演唱會會出DVD我都想睇多次，我接收好多樂迷說話，問係咪睇唔到啲乜，可能我座位角度有啲嘢睇唔到，想欣賞多次。」

梁詠琪（Gigi）一連3場的《時間遇上我們》演唱會已經來到尾場。（葉志明攝）

隨後他又坦言已經向梁詠琪親自解釋兼道歉：「我冇佢聯絡電話，透過雲妮send咗好大段文字道歉，我有話點解咁肉緊講，內容唔諗住公開。我想話由佢過去四次紅館演唱會，甚至做許冠傑演唱會，佢出唱片、派台歌我都有細心聽，我唔係作為outsider或所謂主持去狠批，我係一路好鍾意佢啲歌，啲歌陪伴我生活、經歷，同埋面對種種問題，肉緊聽先會有回應，其實向梁詠琪示愛，好支持佢，希望之後可以見面，唔係樹敵，歡迎佢之後上嚟我哋節目傾偈見面。」

Gigi昨晚在演唱會完結後接受訪問，大方回應事件：「每個人都有自己抱著嘅期望或者標準去睇一個作品，我覺得唔緊要嘅，我都承認自己有好大嘅進步空間喺各方面。」（葉志明攝）

梁文禮當時在私人Facebook發文寫道：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬。我全晚都睇得好猛，坐立不安......唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」

梁文禮狠批Gigi演唱會原post。（資料圖片）

然而，不少網民依然不多接受梁文禮的解釋和道歉，認為他毫無誠意：「點解出嚟解釋到可以冇準備過」、「愈講愈矛盾」、「咁X大單公關災難，好心度下稿先啦」、「臨時爆肚心慌到自己講乜都唔知」、「佢講乜我都唔再信佢了」、「都幾厚面皮」。