樊奕敏拍片自爆買馬中1,860萬獎金　陳俊霆偷笑滕麗名嚇儍睜大眼

昨日無綫在沙田馬場舉行「TVB賽馬日」，多位藝員盛裝出席，《愛．回家之開心速遞》派出劉丹、樊亦敏、滕麗名、呂慧儀、吳偉豪及陳俊霆做代表，樊奕敏在社交平台分享喜悅，自爆貼中賽果贏得1,860萬元獎金！

樊奕敏同陳俊霆呢對「母子」戲裏戲外都好合拍。（IG@amyfan3796）

「三太」樊奕敏在片中道：「我哋《愛．回家》好犀利，第八場貼中1號獨贏及位置！」陳俊霆望望手機表示大家贏得1860萬元獎金，眾人笑得開懷，滕麗名半信半懷瞪大眼露出驚訝表情，呂慧儀和丹爺則豎起拇指讚好。陳俊霆一邊偷笑一邊大叫：「Yeah！請食飯呀！丹爺請食飯！」但有心水清網友留言反問：「八場1號 5.7倍。點贏1,680萬？買300萬獨贏？定過關？恭喜晒！」

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陳俊霆回覆《香港01》緊張澄清：「痴線！好冤枉呀！成件事係一個美麗嘅誤會，佢（樊亦敏）擺明係偷呃拐騙啦！今日返到公司好多人講，其實我同三太都唔識賭馬，之前download咗個app（買馬），佢叫我買幾場，但每注10蚊，當知道中獎後，見到我有約1800蚊本金，佢以為自己中咗1800萬，佢對數字真係有啲亂。」他透露完賽後有跟丹爺、滕麗名等人澄清不是事實，問到會否請食飯？他笑說：「其實加埋贏幾百蚊，但即使幾十蚊都會請食飯，有旺氣唔係一定要贏大錢。」

TVB賽馬日，《愛回家》都有派出代表。（IG@amyfan3796）

昨日係TVB賽馬日，一眾藝人盛裝山席。（IG@amyfan3796）

樊奕敏則笑說：「當三太好肯定嗰啲嘢嘅時候，你哋就唔好咁肯定嘞，因為我其實係亂咁噏，哈哈，因為我係唔識計數，但真係跑咗出嚟，我心水貼嘅，都懶叻咁囉。」

其實賽馬要贏千萬亦非不可能任務，總經理曾志偉透露約5年前曾經以2,000元贏得1,600萬，正宗的「刀仔踞大樹」，所以昨日仍有好多人向志偉求教買馬心得。

樊奕敏笑言三太認真講嘢時候，大家唔好信。（IG@amyfan3796）