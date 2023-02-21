梁文禮之錯在於太天真　「雙面人」其實個個都做過｜任噏亂評

最近商台DJ梁文禮掀起極大風波，事緣他日前睇完梁詠琪頭場演唱會演出之後，於IG story出post大讚梁詠琪在台上好靚，誰不知卻被爆出梁文禮在私人Facebook大踩演唱會，指：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬 🙄 我全晚都睇得好猛，坐立不安......唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」

梁文禮狠批Gigi演唱會原post。(fb截圖)

事後梁文禮跪低道歉，於電台開咪道歉，並表示自己已寫千字文向Gigi道歉，而梁詠琪在尾場演唱會接受訪問時亦顯得大方，指「我承認有好大進步空間喺各方面」，看來事件已告一段落。

Gigi昨晚在演唱會完結後接受訪問，大方回應事件：「每個人都有自己抱著嘅期望或者標準去睇一個作品，我覺得唔緊要嘅，我都承認自己有好大嘅進步空間喺各方面。」（葉志明攝）

不過，一眾網民依然未放過梁文禮，指他是「雙面人」。還有另一件事，據知梁文禮入場睇梁詠琪演唱會的門票，是大會安排，即他是免費入場，雖然表面讚賞，但暗地狂踩，似乎有點那個。如果張飛你自己買，要踩要彈也可以講得過去，始終是付出真金百銀但卻期望落差，但原來連張飛都是免費，整件事聽落就非常「唔舒服」。

今次Gigi演唱會開設三面台。（陳順幀攝）

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社交網絡不是樹窿

還有，今次梁文禮的確活生生向大家展現甚麼是「雙面人」，其實現實中又何需他去告訴我們甚麼是「雙面人」呢？相信在座讀者於生活中也常常遇到，甚至自己都是其中之一，例如你老闆明明重點是不要讓人知道，至少當事人要蒙在鼓裡。

因為真心說話多數不能說出口，至少不是在當事人面前說，背後找三五知己、老婆老公、豬朋狗友訴苦時，你喜歡說甚麼便說甚麼。今次梁文禮最大問題，亦是「天真」之處，就是他將這些說話放上社交平台，雖然說是私人，但社交平台又何來私隱？除非你的帳戶一個人也沒有連繫，那你可以把它當成日記，又或者set做只有自己才可看到，否則只要你add了人，就算是親朋戚友，也難保他們會不會將你的說話廣傳出去，或者他們不是有心向其他人告密，只是跟其他朋友開心share，但梁文禮天真地以為自己的言論不會被其他人知道，其實真的太純情。

梁文禮今次太蠢。（IG：leungmanlai）

講到底，作為一個公眾人物，相信社交平台是私人地方是一個很傻的想法，兼且作為DJ與藝人時時打交道，現在被廣傳了，你說多麼的尷尬，以後有明星聽到你對他的讚賞，只會猜度你背後如何踩他，嗚呼哀哉！