「TVB御用外國人」布偉傑宣布被離婚　至今未搞清原因：喊咗成晚

有「TVB御用外國人」之稱的布偉傑（一哥）日前在抖音宣布與結婚5年的化妝師太太Celia離婚，正式結束第二段婚姻。影片中，布偉傑神情輕鬆剖白離婚原因，他表示：「啱啱係正式離咗婚，其實真正背後原因我自己都未搞清楚。我哋去申請離婚嘅時候，嗰日朝早搞掂咗啲手續，去食早餐、食完早餐去睇場戲，跟住食午餐，跟住一齊做義工，食晚餐，跟住講拜拜，各自返自己屋企。」



布偉傑曾有兩段婚姻。（截圖）

二人曾經好恩愛。（IG/@bowaikit）

雖然未搞清楚離婚原因，但布偉傑亦有透露因為疫情，自己的經濟開始不穩定，他猜測是這個壓力，導致生活模式變了，令前妻提出分手做回朋友。聽到這個消息後，布偉傑猶如晴天霹靂，他眼濕濕稱：「開頭我都唔接受，我知道有問題但係我好想解決問題，佢講嗰晚，我喊咗成晚。」雖說兩人選擇離婚，但布偉傑對前妻的態度卻非常好，並表示如果對方找到男友有亦或者在結婚，他都會衷心的祝福她。

布偉傑早前因疫情影響，教育學校招生不理想！（梁碧玲攝）

他直言蝕咗錢，要靠其他兼職維持生計，先過到生活！（梁碧玲攝）

越講對眼越紅！（截圖）

布偉傑有兩段婚姻，1994年於一間波士頓快餐店結識較他年長兩年的女子，不久閃婚，婚後育有兩名孩子，至2003年離婚。2017年5月20日，在美國跟拍拖3年的化妝師女友Celia結婚，16日在港補擺喜酒，擺足28圍。

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