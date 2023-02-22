流水落花專訪 | 夫妻關係是重要部分　鄭秀文：婚姻係過程非答案

一講到鄭秀文（Sammi），筆者最先想到的就是「百變天后」，這個稱號適用於她的事業與生活。無論是影視角色、歌曲風格抑或對時尚演繹等，多年來Sammi一直勇於創新、敢於挑戰，總能帶給大家驚喜。在歌壇的造詣，她早已登上巔峰，於影壇，她也在多年前交出完美答卷，只可惜遲遲未能奪得金像獎影后，對於屢戰屢「敗」，Sammi用「遙不可及」形容這個獎項，面對7度提名「最佳女主角」，心中似乎已無波瀾，但又略帶幾分無可奈何：「覺得自己好似理應係陪跑嗰個，因為咁多年做慣了，變作好尋常一件事，唔會話特別好悲傷或者失望，所以今年都抱著同一個心態，平常心，樂於去接受每一個賽果。」



Sammi的「百變」體現在方方面面。（葉志明攝）

早年Sammi拍攝的電影大多是戲劇、愛情片，近年開始嘗試文藝、劇情題材，由《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》、《世間有她》等，再到今年的《流水落花》，她出演的角色愈發貼地平凡，逐漸擺脫了「鄭秀文」的味道，在《流水落花》中尤為明顯，這也令她在今年1月二度獲得香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，無疑是對她轉型的一種肯定：「我覺得反而更重要係對我咁多個年頭裏面的努力，希望可以喺演戲上有進步，畀自己出演更多唔同角色，好似呢一份認同更加大，唔係話攞獎嗰個認同最高興，而係我的努力終於得到認可，同埋喺戲劇之外，喺呢個範疇裏面的認可，對我來講鼓舞好大。」

Sammi在2002年憑藉電影《鍾無艷》斬獲第8屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」

今次Sammi在戲中飾演的「陳天美」是一位不折不扣的師奶，她在劇中幾乎沒有妝容、髮型以及服裝的修飾，樸素平凡，最吸引Sammi的一點，是這個角色的經歷：「呢套戲說故事的形式唔係好大起大落，令到情緒好動蕩，擠你的眼淚，但我又搵到劇本裏面不斷有一點小的感動，一種觸動，我覺得每個人睇呢部戲個觸動位好唔一樣，令到你個內心會震動，思考人生。我特別鍾意呢個女主角佢整個人生或經歷，看似喺生活入面失去了某啲嘢之後，佢經歷嘅一切都看似好平淡、毫無意義做著一啲嘢，但當佢去到生命終結，回望的時候，一切意義就在。」

Sammi透露自己特別喜歡女主角最後的一段戲：「當佢回望返佢人生的時候，我個觸感好大，睇到佢走過整段人生的歷程，其實意義就在。我覺得每個人的生命就係咁，每一段的經歷可能當時唔明白意義係點，但當你回望返你會覺得每一段路其實意義就在當中。」（葉志明攝）

「佢搵我做男主角，我第一件事唔使諗啦！」一旁的陸駿光笑言：「其實我睇完劇本之後都有擔心過，因為自己冇小朋友，是否handle（掌握）到有咁多個小朋友，做唔做一個父親的角色。咁好在呢幾年拍咗一啲作品都已經開始做人阿爸，最後都搵到個方法。我覺得《流水落花》呢個戲名就已經好吸引我，成日喺度諗，究竟我哋父母之間同小朋友邊個係流水，邊個係落花，呢樣嘢成日都喺我腦度出現，由睇劇本到拍，甚至拍完一年之後我都有唔同嘅諗法，好似有少少詩意喺度，所以令我都好鍾意呢個劇本同角色。」陸駿光續指道，自己很認同Sammi對這套戲的感悟：「人生好多嘢經歷緊嘅時候好似呢啲片段唔想過喎，即係好苦，唔係一個good day（好日子），但回望人生，諗返以前，有冇咩片段可以拎走？唔應該有，有呢啲片段先有今日的我。」

陸駿光坦言，以前在電視台拍戲冇得揀角色：「人哋叫我做乜，一個call我就要做，幾難做的角色都要克服。」也正是因為這樣的經歷，令他減少顧慮挑戰做「爸爸」。（葉志明攝）

雖然電影是以寄養家庭為主，但不乏探討夫妻關係，Sammi認為，這是電影中很重要的一部分：「佢哋經歷點樣喺傷痛之中慢慢重建返夫妻關係，呢個過程裏面都發生了丈夫出軌，反而呢啲經歷令到呢對夫妻重新搵返婚姻的意義，甚至喺呢一個所謂的事件裏面重新再相處，我覺得呢個亦都係呢部戲好重要的一點。」戲中，Sammi演繹「陳天美」的人生經歷，戲外，也觸發了她對婚姻的思考：「婚姻其實係一個過程，有時並唔係一個答案，當你選擇婚姻時，你就要有心理準備去經歷一系列事情，無論當中發生的事係開心唔開心，生老病死，婚姻唔係一個關係裏面的答案，只係一個歷程的開始，呢個角色嘅婚姻關係都經歷咗好多，失去咗小朋友，丈夫有外遇，但最終佢哋選擇彼此原諒，選擇繼續走落去，我覺得呢個其實就係婚姻入面相當重要嘅一個點，當有事發生嘅時候，你會點樣選擇去做。」電影中，導演特別選擇將陳天美同何彬修復關係的過程留白，Sammi表示自己很鍾意這段處理方法：「我覺得呢個正正就係真正嘅人生或者真正嘅關係，有陣時一種修復係冇突然一個點修復好，而係經過一啲時間再彼此印證，願意再走落呢個關係就修復好，其實真實的人生就是係咁樣。」

Sammi大談對婚姻的看法。（葉志明攝）

2019年，Sammi曾經遭遇「丈夫出軌」的經歷，與戲中情節相似，不過作為演員，她在拍攝時並無任何抗拒，至於是否擔心大眾將戲劇與現實混為一談，她如是說：「冇，我完全冇，沒有將呢個故事當中人物發生的事同現實的我有任何聯繫。」

Sammi與陸駿光在戲中飾演夫妻。（葉志明攝）