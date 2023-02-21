東張西望｜「專才」集團式襲港行乞　疑似負責人：他們犯法就報警

今日（21日）的《東張西望》講到最近香港與內地通關後，街頭便出現很多「專才」行乞，他們都有不同的技巧，有的會唱歌賣藝，有的會賣慘，務求令你貢獻金錢。

《東張西望》講到最近香港與內地一通關後，街頭便出現很多「專才」行乞。(節目截圖)

昨日（20日）《東張西望》追蹤這班「專才」，發現他們都住在佐敦一間賓館，節目組向大廈保安了解，而保安一眼便認出這群「專才」。她指出「專才」是從香港與內地正式通關後便來到：「啱啱嚟之嘛，都有四五個人，都係殘疾人，有啲就冇手，有啲就冇腳！」她更認為「專才」來港是為了行乞，因為他們都是殘疾人，來港不能做甚麼，所以靠行乞為生。

《東張西望》連日來追蹤這班專才，發現他們都住在佐敦一間賓館。(節目截圖)

節目組於賓館向一名「專才」進行訪問，「專才」指自己來了香港5天，腿不方便的他說自己來旅遊，而且還帶著一個行李，行李中還有他的樂器，他說會出去表演。之後節目組更找到疑似賓館負責人，向她表示在網上租不到房間，她便回應：「唔知喎，我哋唔開門。」負責人帶節目組去看其中一個房間並介紹租金，之後向她表明身份，問她有關賓館有很多殘疾人進出時，她立即逃離賓館並不作回應。

節目組於賓館向一名專才進行訪問，專才指自己來了香港5天，腿不方便的他說自己來旅遊。(節目截圖)

《東張西望》訪問同層的其他住戶，住戶則指大廈十分複雜，被問到幾年前與幾年後是否同一班人時，她則回應：「唔係，而家又唔同人，冇腳，冇手，唔係正常嘅人。」住戶指經常在佐敦、尖沙咀及旺角見到他們在行乞，而且都只住在這間賓館。而在《東張西望》訪問這個住戶時，一位疑似是賓館的負責人出現，住戶剛露出很緊張的樣子說：「呢個，呢個，呢個好衰！」

《東張西望》訪問這個住戶時，一位疑似是賓館的負責人出現，住戶剛露出很緊張的樣子。(節目截圖)

節目組向賓館負責人了解時，他情緒激動以國語說：「我跟你說，我問你，能不能，就是乞丐能不能住房，你現在都這樣年輕，你要保證你的兒子不是乞丐。你一定要做好事，不做好事馬上就有報應，我給你講，你慢慢看，人在做，天在看，我就是給你們講，一定要做好事，不做好事是不可以的，我是這邊的，給他看的。你們都很年輕，不會知道會不會平安，我跟你講。」賓館負責人更叫節目組不要再拍攝下去，然後重覆著說會有報應，更指若他們犯法就報警好了。

節目組向賓館負責人了解時，他情緒激動的。(節目截圖)