吃貨橫掃曼谷｜陳星妤受力捧勁多Job　入行1年於王晶重頭劇孭重飛

陳星妤（前名：陳聖瑜，本名：陳詩琪，Yvette）近日憑《吃貨橫掃曼谷》的大量性感鏡頭人氣急升，她雖然是2021年的落選港姐，卻火速上位，不但獲得不少主持機會，更在由王晶監製、有港版《華燈初上》之稱的重頭劇中孭重飛，擺明備受力捧！



《吃貨橫掃曼谷》三位女主持高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤在節目中以三點式上陣，又有嬉水、出浴等鏡頭，大灑鹽花，拍得住以往《三日兩夜》性感程度，難怪播出幾日已成熱話。觀眾對高Ling和Phoebe比較熟悉，Yvette又是誰？她其實是2021年港姐，參賽時用「陳聖瑜」名字，惟今年就表示因身體健康問題，決定聽從堪輿學家建議改名為「陳星妤」。

陳星妤於《吃貨橫掃曼谷》以白色三點式上陣，嬉水鏡頭相當吸睛。（節目截圖：《吃貨橫掃曼谷》）

陳星妤（左）身材均稱，節目中狂換泳衣。（節目截圖：《吃貨橫掃曼谷》）

Yvette選港姐時有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，她大學時期開始接模特兒工作，參選時已是網絡紅人，有份拍帶貨直播片的她報稱零售統籌、自由媒體人，IG有逾4萬人Follow，因而被視為港姐三甲人選，可惜最後八強止步，大熱倒灶，僅在準決賽前獲得「現場觀眾至Like佳麗」獎。

陳星妤選港姐時被視為三甲大熱，最後竟八強止步。（資料圖片/梁碧玲攝）

其實早在參選時，有網民在討論區上指Yvette出身公屋卻生活奢華，又貼出舊照指她愈大愈靚惹來「變靚」疑雲等，Yvette就表示：「唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」儘管曾有是非纏身，但仍無阻Yvette星途，落選的她簽約無綫即備受力捧，比同屆三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初更紅更多Job！現時Yvette的IG followers是6.5萬，而宋宛穎、梁凱晴和邵初的Followers則分別是3.4萬、2.6萬和1.5萬，差一截距離。

Yvette選完港姐個幾月已經在台慶月綜藝節目《男神廚房》擔任助手，又主持《讀心專家》等節目，除了極速獲得接拍劇集《法言人》的機會，在由王晶監製的重頭劇《一舞傾城》中更孭重飛，飾演為養病母而「下海」的苦命舞女，與關楚耀有感情線。入行一年幾，Yvette已明備受重用，成為上位小花，相信未來會愈來愈多機會見到她！

陳星妤選完港姐個零月，已在鄭裕玲有份主持的《男神廚房》中擔任助手。（資料圖片/梁碧玲攝）

陳星妤（右一）有份拍攝被指是港版《華燈初上》的重頭劇《一舞傾城》，戲份更不少。（TVB官方微博）

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