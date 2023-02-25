MIRROR熱潮減退或成陶傑口中虛火？　三大主因人氣不如疫情三年

人氣男團MIRROR疫情三年橫掃各大廣告代言和頒獎禮風頭，今年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》更成為大贏家。惟踏入2023年後，MIRROR人氣逐漸消減，有網民指目睹身邊不少MIRROR粉絲「脫粉」，更有人表示見到以往擺滿MIRROR周邊的店鋪，已將應援物全面下架。近日有網友於討論區發文詢問：「覺唔覺MIRROR個熱潮減左唔少？」莫非真如陶傑所言，MIRROR只是「虛火」？以下分析三大主因。

MIRROR。(資料圖片）

1. 通關後港人娛樂多

MIRROR於疫情三年紅爆全城，很大原因是封關期間港人缺乏娛樂，才多了留意本地樂壇。今年2月已開放通關，不少坐困愁城多時的港人重拾旅行的樂趣，返「鄉下」日本、泰國、韓國，大批港人亦北上探親。

陳瀅都去了東京！（IG@missjni）

有網友表示：「演唱會熱潮又係，之前無論邊個開都話要搶飛，以家班人轉左搶機票」、「留返啲錢去旅行呢句香港人好體驗到，呢排真係多左啲假日司機去放車，將養車啲錢去多幾轉旅行仲好」、「我見好多身邊嘅大媽鏡粉，個個啲專主力都去哂北上邊間好食，邊間搞銀行，電話卡各樣」。

汪明荃、羅家英都去了！（IG@wang_liza）

另外，韓流再襲港，BLACKPINK、MAMAMOO等來港開演唱會，自然搶去MIRROR風頭，又可以出國追星。有人認為：「家陣大把韓星黎香港，又可以出國追星」、「有得旅行去返睇日團韓團啦」。

BLACKPINK上月在港舉行一連三場的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》惹來搶飛熱潮。

2. MIRROR形象下滑

MIRROR去年7月大搞多場紅館騷，卻發生墮屏嚴重意外，令舞蹈員阿Mo（李啟言）身受重傷，全港見證住悲劇發生，意外震驚到令特首李家超都開腔下令暫停演唱會。

雖說調查大半年後，近日相關舞台工程公司職員已被檢控提堂，但外界對於ViuTV的指責、以及期間各界爆出對電視台的黑材料，包括公關、經理人團隊態度不佳，已大力重挫MIRROR形象。

阿MＯ李啟言的意外是港人不可磨滅的傷痛。（IG@momo.lky）

3. 姜濤叱咤導火索

代表MIRROR門面的人氣王姜濤在今年《叱咤》表演強差人意，惹來大批負評，亦因而成為MIRROR的致命一擊；加上姜濤錯過了補救時機，原早已定下出席國際知名DJ Alan Walker演唱會，卻因抱恙缺席，似乎有失信於人之嫌；及後頻頻傳出會齊人出席活動，每次都不見間姜濤蹤影，隱身太久令外界漸生不滿。

姜濤。（資料圖片）

有網友表示：「香港人成日跟風追星 而家係追韓，mirror缺點太多 佢地真係冇之前咁紅」、「負面新聞多，跌鏡係大主因，息影一排，人氣同狀態都返唔到嚟，叱咤頭炮又被姜濤用力掃」、「你上年開關前keep唔到個勢整壞咗個brand image，開番關台韓即刻過嚟開show，韓星show同鏡差唔多價錢係人都識揀，依家真係靠死忠頂住檔嘢」。

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