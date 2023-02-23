東張西望｜泰國旅行朋友疑被殺再賣落KK園區　陳生回港曝光內幕！

今日（23日）的《東張西望》講到早前有關「KK園區」的事，不少香港人都深受其害，陳先生早前被綁到緬甸的KK園區，經歷生死一線，他現身講述當時被綁架的經過。

《東張西望》講到早前有關「KK園區」的事。(節目截圖)

陳先生去年6月被綁架，12月中回到香港，陳先生親口形容當時的日子，他說：「我形容呢半年時間係生無可戀，連想死嘅資格都冇。」6月4日陳先生抵達曼谷，預算逗留兩個星期，隔天他坐車到清邁，但因路途遙遠所以在清邁一個小鎮留宿，之後陳先生請酒店幫忙叫了一輛七人車，車上有他、他旁邊房間的人及他當地的一個朋友，總共六人息乘坐這輛車到附近的商場吃飯。

陳先生去年6月被綁架，12月中回到香港。(節目截圖)

陳先生指當時車輛去了不同的方向，突然路上有3個穿軍服而且持槍的人出現，因陳先生朋友能說泰文，所以他便下車與疑似軍人交涉。當時四周十分漆黑，十多分鐘後陳先生只聽到3聲槍聲：「嘭完嗰3下槍聲，我從此都冇再見過我朋友啦！」之後疑似軍人便要脅他們上了一艘船，船離開了泰國的邊境到達緬甸邊境，陳先生到現在都未找到被賣原因。

陳先生指當時車輛駕駛了不同的方向去了河邊，路上有3個穿軍服而且持槍的人出現。(節目截圖)

陳先生被賣到KK園區，園區老闆是一個中國人，陳先生憶述老闆向他們說：「你哋架車行錯咗路，如果我哋需要返泰國嘅話，就需要軍隊護送我哋返去，我哋需要畀軍隊護送費，軍隊護送費就每人一萬蚊美金。」陳先生當時立即聯絡家人準備贖金，同時找朋友聯絡香港入境處，之後園區的人見他還未交贖金，便搶了他的手機去看，見到他聯絡了一些機構，園區的人見到後十分生氣，把他帶到「UK園區」。陳先生被困在隔離室， UK園區的老闆跟他說自己付了3萬美元從KK園區中買他回來，若他想要離開，先付3萬美元予UK園區的老闆。

陳先生被賣到KK園區。(節目截圖)

當時UK園區老闆身邊有一個香港人，曾叫陳先生留下「工作」，而所謂的工作就是「電騙」，在網上或交友程式尋找目標，再騙取金錢。陳先生不肯工作，於是被困在房間，門口更有持槍守衛看守，UK園區老闆發現他不是籌贖金而是向入境處求救，立即把他轉賣到另一個園區「金鑫園區」。

陳先生再被賣到UK園區。(節目截圖)

陳先生在金鑫園區冒著危險拍下當地的畫面，而且他曾經歷生死一線，差點被販賣器官，明天（24日）將會有更多的畫面曝光。