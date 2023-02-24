蔡天鳳碎屍案｜兇殘命案盤點　彭楚盈周凱亮案件最轟動搬上大銀幕

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby（蔡天鳳）為本港名媛，今日（24日）發現不幸被殺。今日下午人員於大埔龍尾村發現Abby屍首，並發現遭碎屍謀害。其實歷年來也有不少兇殘殺人案，過程恐怖絕倫，讓人吃不下飯。

蔡天鳳近日被殺害並碎。（IG圖片）

模特兒彭楚盈身首異處案，1999年屍體被人發現於前政務司司長陳方安生的兄長方曼生的物業中，全城譁然，雖然疑點重重，但警方並未有採取行動，近日上映黃子華主演的《毒舌大狀》，就疑似取材自該案件。

彭楚盈被殺後，身首異處，（網上圖片）

近日上映的《毒舌大狀》，疑似影射彭楚盈案。（劇照）

雖然案件疑點重重，但仍未被立案。（網上圖片）

2013年發生的大角咀殺父母碎屍案，男子周凱亮謀殺父親周榮基及母親蕭月兒後，將兩人屍體肢解，並將兩人頭部放入雪櫃內，其後開設facebook專頁尋親，案件被改編拍成《正義迴廊》。

周凱亮案被拍成《正義迴廊》。（劇照）

周凱亮曾拍片尋親，原來工已殺害雙親。（網上圖片）

電影《踏血尋梅》，由郭富城、春夏主演，改編自多年前一宗援交少女碎屍案，2008年4月27日，援交少女王嘉梅接受港幣1100元的性交易，遇上24歲的肢解狂徒丁啟泰，結束16年的短暫一生。

援交少女王嘉梅被肢解案。（劇照）

除了本港的兇殘命案，在外國也有兇案疑點重重，泰國女星Tangmo Nida離奇墮河死亡，懷疑被兇徒推落河中，早前有一段疑似Tangmo於快艇上的求救及被兩男疑抬屍的影片瘋傳，讓人懷疑兇案另有內情。

泰國女星Tangmo Nida離奇墮河死亡案。（IG圖片）

台灣發生於1997年的白曉燕命案，受害人之一為知名藝人白冰冰之女，被兇徒陳進興、高天民、林春生三人綁架殺害，震撼整個台灣。

白冰冰之女白曉燕被綁架殺害。（網上圖片）

蔡天鳳和方媛靚相：

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