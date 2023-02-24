蔡天鳳碎屍案｜Abby生前生活極之奢華　再嫁豪門仍照顧前夫生活

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳），今日（24日）發現被殺身亡，消息震驚全城。消息指，蔡天鳳於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明。直到今日被揭發藏屍大埔龍尾村村屋，重案組拘捕其前夫3名家人，分別是父母及胞兄，疑與案有關。消息指，Abby Choi生前照顧前夫及其家人生活，疑雙方有錢銀瓜葛。死者遭斬件碎屍，屍塊連頭顱被存放於村屋地下單位的雪櫃內，屍身疑曾被烹煮，屋內亦發現烹煮工具。

蔡天鳳與「天王嫂」方媛二人關係極之親密！（IG照片）

Abby Choi為城中名媛，除了與「天王嫂」方媛極之老友，亦經常作客郭富城豪宅，她更頻繁地出席各種時裝界活動，生活極之奢華的她行頭絕對不輸《璀璨帝國》的一眾名媛。

她也接受過不少時尚雜誌的訪問，更一度指Abby Choi是時尚指標：「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿着混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注。」

2016年再嫁豪門！（IG照片）

訂製Hermès手袋！（IG照片）

奢華！（IG照片）

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