蔡天鳳碎屍案丨網傳「譚家」懸紅緝兇 台網紅加碼累計金額300萬
撰文：程嵐風
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現為譚仔米線創辦人媳婦的28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），遭揭發在大埔龍尾村一村屋單位內被殺害烹屍煮成「人肉湯」，疑犯竟是前夫全家，殺人動機疑為想謀奪其億元家產，但鄺姓、英文名Alex的前夫仍在逃。
日前有人在網上貼出前夫照片，懸賞200萬港元緝兇，當中包括「譚家」及網名「Jo Yee Pao」的賬戶，稱「要生人」送到任何差館作實；而今早Abby生前好友、台灣時尚網紅Doris（林若佳）在facebook轉帖發文，並表示會再加碼100萬港元，寫道：「麻煩大家幫忙分享這篇貼文，另外有香港的朋友或網友，可以提供此人任何資訊協助警方，捉拿到案到案的話，除了此貼文的200萬港幣，這邊會再額外增加100萬港幣的懸賞費用，請大家幫幫忙 」。
Doris（林若佳）是一名時尚網紅，2018年捲入假名媛風波，指她身上8成的包包都是跟貴婦朋友借來的，當時Doris亦有冷靜回應，指自己從未以名媛姿態自居，也從沒想要在媒體面前曝光，只是在自己部落格分享生活及穿搭心得。
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