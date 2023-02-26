舊愛黃心穎歌手身份復出　馬國明認同鄭秀文：佢鍾意做乜就做乜

黃心穎繼「安心事件」後神隱近4年，近日以歌手身份復出，推出自資歌曲。而上月宣佈跟湯洛雯訂婚的舊愛馬國明，昨日（25/2）出席新劇《隱形戰隊》宣傳時被問起事件，就以6字大方祝福前女友，又回應：「佢鍾意做乜就做乜。」



馬國明（馬明）、唐詩詠、江美儀、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥及林子善等，昨日（25/2）現身商場宣傳下周一（6/3）播映的新劇《隱形戰隊》，劇中馬明與詩詠第五度飾演情侶，而這套劇將是詩詠離開無綫前的最後一套劇，馬明相當不捨，表示合作多年的拍檔越來越少；詩詠則很開心，認為可以在劇中開槍是圓滿結束，稍後將好好放假，帶父親去旅行。

唐詩詠（左）與馬國明第五度合演情侶。（《隱形戰隊》劇照）

「安心事件」發生近4年，黃心穎近日以歌手身份回歸娛樂圈，與現任男友泥鯭@RubberBand聯手負責新歌幕後工作。早前鄭秀文（Sammi）被問起事件，大方回應：「如果你問我，其實每個人都應該要有個新開始嘅。無論經歷咩都好，其實每個人都應該要有個機會去開始囉。」

鄭秀文早前回應黃心穎復出一事，大方表示每個人都應有個新開始。（資料圖片/陳順禎攝）

而馬明亦被問起對舊愛由演員轉行做歌手的看法，他先送上6字祝福：「加油！努力！好運！」又表示十分同意Sammi所講，他說：「每個人做自己鍾意做嘅事，就如Sammi之前講得好好，每個人都應該有個新開始，佢鍾意做乜就做乜，希望佢開心。」不過馬明就指暫未有機會聽心穎的新歌。

馬國明未聽黃心穎新歌，對於女方轉行做歌手，他覺得對方喜歡做乜就做乜。（資料圖片）

應屆視帝陳山聰及視后江美儀，被問到可有信心憑此劇再下一城，山聰指兩人之前一齊攞獎已很開心，又透露下星期將一起拍廣告，美儀笑言：「今次我要大減價先搶到位同佢一齊做拍檔，哈哈！」

馬國明、唐詩詠、江美儀、陳山聰等，現身商場宣傳《隱形戰隊》。（Instagram：manyeung168）

而同日，心穎就在社交平台貼上新歌造型自拍照，並寫道：「The world can have a million opinions, but your own voice matters the most.（世界上可以有許多聲音，但你自己的聲音才是最重要。）」