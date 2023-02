舊愛黃心穎歌手身份復出　馬國明認同鄭秀文：佢鍾意做乜就做乜

黃心穎繼「安心事件」後神隱近4年,近日以歌手身份復出,推出自資歌曲。而上月宣佈跟湯洛雯訂婚的舊愛馬國明,昨日(25/2)出席新劇《隱形戰隊》宣傳時被問起事件,就以6字大方祝福前女友,又回應:「佢鍾意做乜就做乜。」



馬國明(馬明)、唐詩詠、江美儀、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥及林子善等,昨日(25/2)現身商場宣傳下周一(6/3)播映的新劇《隱形戰隊》,劇中馬明與詩詠第五度飾演情侶,而這套劇將是詩詠離開無綫前的最後一套劇,馬明相當不捨,表示合作多年的拍檔越來越少;詩詠則很開心,認為可以在劇中開槍是圓滿結束,稍後將好好放假,帶父親去旅行。

唐詩詠(左)與馬國明第五度合演情侶。(《隱形戰隊》劇照)

「安心事件」發生近4年,黃心穎近日以歌手身份回歸娛樂圈,與現任男友泥鯭@RubberBand聯手負責新歌幕後工作。早前鄭秀文(Sammi)被問起事件,大方回應:「如果你問我,其實每個人都應該要有個新開始嘅。無論經歷咩都好,其實每個人都應該要有個機會去開始囉。」

鄭秀文早前回應黃心穎復出一事,大方表示每個人都應有個新開始。(資料圖片/陳順禎攝)

而馬明亦被問起對舊愛由演員轉行做歌手的看法,他先送上6字祝福:「加油!努力!好運!」又表示十分同意Sammi所講,他說:「每個人做自己鍾意做嘅事,就如Sammi之前講得好好,每個人都應該有個新開始,佢鍾意做乜就做乜,希望佢開心。」不過馬明就指暫未有機會聽心穎的新歌。

馬國明未聽黃心穎新歌,對於女方轉行做歌手,他覺得對方喜歡做乜就做乜。(資料圖片)

應屆視帝陳山聰及視后江美儀,被問到可有信心憑此劇再下一城,山聰指兩人之前一齊攞獎已很開心,又透露下星期將一起拍廣告,美儀笑言:「今次我要大減價先搶到位同佢一齊做拍檔,哈哈!」

馬國明、唐詩詠、江美儀、陳山聰等,現身商場宣傳《隱形戰隊》。(Instagram:manyeung168)

而同日,心穎就在社交平台貼上新歌造型自拍照,並寫道:「The world can have a million opinions, but your own voice matters the most.(世界上可以有許多聲音,但你自己的聲音才是最重要。)」