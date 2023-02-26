林鈺洧TVB賽馬日見過蔡天鳳　相識僅1周陰陽永隔：諗住同佢做朋友

28歲名媛蔡天鳳（Abby)遭殺害再肢解碎屍，案件轟動全城，由於Abby生前活躍於時裝界，又曾登上法國時尚雜誌封面，Abby圈中人緣甚廣，不單與天王嫂方媛係閨蜜關係，仲有同應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱和季軍梁超怡在Instagram上互相追蹤！

林鈺洧分享與Abby的相識過程，坦言Abby是位活潑親切的女孩！（馬嘉怡攝）

今天（26/2）三位應屆冠亞季港姐與友誼小姐刑慧敏一同出席文化節活動。當提到Abby時四人神色凝重，林鈺洧透露與Abby是在2月19日TVB賽馬日認識，相識僅一星期便陰陽永隔，表示難以置信：「其實我哋四個都係賽馬會嗰日識，咁佢都好Nice好活潑好多嘢講，同埋都親切，收到呢個消息咁個個都唔開心，因為都諗住同佢做到朋友，同佢差唔多年紀啊，佢又好熱情，所以收到（消息）真係唔開心，希望佢可以得到安息。」

季軍梁超怡（右一）對於Abby逝世則感惋惜，大家本來約定再出嚟聚餐，豈料卻從此同Abby陰陽相隔。（馬嘉怡攝）

四位應屆港姐喺TVB賽馬日認識蔡天鳳。（資料圖片）

季軍梁超怡對於Abby逝世亦感到相當惋惜，大家本來約定再出嚟聚餐，豈料卻從此同Abby陰陽相隔：「嗰日我哋仲傾咗好多偈，仲話約埋一齊食米線，咁所以聽到呢個消息真係好唔開心，好sad成件事，而且佢又年輕有為，真係當佢一個前輩，係一個學習榜樣！」

Abby圈中人緣甚廣，同應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱和季軍梁超怡在Instagram上互相追蹤！（ig@xxabbyc）