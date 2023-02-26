林鈺洧TVB賽馬日見過蔡天鳳 相隔2天後遇害：諗住同佢做朋友
28歲名媛蔡天鳳（Abby)遭殺害再肢解碎屍，案件轟動全城，由於Abby生前活躍於時裝界，又曾登上法國時尚雜誌封面，Abby圈中人緣甚廣，不單與天王嫂方媛係閨蜜關係，仲有同應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱和季軍梁超怡在Instagram上互相追蹤！
今天（26/2）三位應屆冠亞季港姐與友誼小姐刑慧敏一同出席文化節活動。當提到Abby時四人神色凝重，林鈺洧透露與Abby是在2月19日TVB賽馬日認識，相隔兩天（21日）Abby便遇害，至今僅一星期已陰陽永隔，她表示難以置信：「其實我哋四個都係賽馬會嗰日識，咁佢都好Nice好活潑好多嘢講，同埋都親切，收到呢個消息咁個個都唔開心，因為都諗住同佢做到朋友，同佢差唔多年紀啊，佢又好熱情，所以收到（消息）真係唔開心，希望佢可以得到安息。」
季軍梁超怡對於Abby逝世亦感到相當惋惜，大家本來約定再出嚟聚餐，豈料卻從此同Abby陰陽相隔：「嗰日我哋仲傾咗好多偈，仲話約埋一齊食米線，咁所以聽到呢個消息真係好唔開心，好sad成件事，而且佢又年輕有為，真係當佢一個前輩，係一個學習榜樣！」
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫疑潛逃時落網，香港01更有獨家被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。被捕蔡天鳳Abby Choi前大伯容貌曝光(有圖)，警方押前家姑到死者寓所搜查。
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......