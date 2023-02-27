王麗嘉經常大派福利　父親王敏德由尷尬變超開明：佢哋識玩啊

電影《毒舌大狀》票房突破過億，成為香港史上最高票房電影，有份參與演出的王敏德今日（26/2）出席文化節活動，提到得悉《毒舌》票房破憶心情時，他坦言好開心，仲捉住黃子華的手大嗌：「男主角黃子華好似我哋嘅隊長，捉住我哋一路嗌一路上，好開心有呢個機會，你唔會預計到個反應係咁樣，好開心。」他希望《毒舌》可以原班人馬開續集再創佳績，仲爆遲點會與劇組一齊食飯慶祝啊！

王敏德果然係一位開明嘅爸爸！（馬嘉怡攝）

王敏德希望《毒舌》可以原班人馬開續集再創佳績！（電影公司提供）

另外，王敏德兩個女兒王曼喜（Kayla)與王麗嘉（lrisa)遺傳媽媽好身材，經常在IG大派福利，大方分享性感照，而作為爸爸的王敏德聞言即搖頭表示好曳：「Omg好曳啊，我未睇過，而家我唔睇㗎啦，佢哋自己負責（驚激親所以唔睇？）唔係，我講笑，佢哋係OK，我有信心，佢哋識玩啊（咩意思呢？）我意思係佢哋負責佢哋嘅生意，都ok啊佢哋影得好靚。」果然係開明嘅爸爸！

其實在2019年，當時Kayla同Irisa都大方騷自己的模特兒身形，但作為爸爸的Michael似乎就有點不滿。對於兩個寶貝女相繼大曬性感相，王敏德當時無奈表示情況愈來愈嚴重，更有朋友問相中的是否自己的女兒，令他大感尷尬。其實Irisa是獲內衣品牌邀請拍攝一系列照片，王敏德也表示為女兒感到驕傲，可以繼承媽咪衣鉢，成為一名模特兒！

兩人姊妹情深。(王曼喜ig)