蔡天鳳碎屍案｜律師好友讚心地善良太單純　竟承諾照顧前夫家一世

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳），前日（24日）被發現慘遭謀殺分屍，消息震驚全城。Abby前日被揭發遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，重案組已先後拘捕其前夫以及前夫的父母及胞兄等人，疑與兇案有關。Abby生前人緣極佳，廣結好友，資深大律師清洪契仔、英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）與Abby相識多年，他受訪時就對Abby的死深表悲痛，直指對方遇人不淑，又大讚Abby為人好好，從來不會說人壞話，甚至會幫前夫講好說話。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

周英杰與Abby因為同樣喜愛動物，年前一起成立「愛豹仕愛心慈善機構」，合力資助動物義工照料流浪貓狗，兩人私交甚篤。周英杰透露Abby出身富裕之家，其父母在內地經營工程生意，Abby於15歲時認識了姓鄺前夫，二人拍拖至18歲結婚生小朋友。Abby曾提及她前夫從事金融業，經常北上傾生意。Abby在結婚時已購入何文田加多利山物業，與前夫一家人居住，曾打本過百萬元予前夫開設小食店售賣雞蛋仔，最終全數蝕光，不過Abby僅表示不緊要。Abby與前夫婚後約3年便因性格不合而離婚，但心地善良兼重情義的她卻承諾鄺家會照顧他們一生一世。

蔡天鳳日前不幸遇害，她生前與郭富城老城情同姊妹。(ig圖片)

周英杰指Abby對四個仔女無微不致，無論她多忙也會接送仔女返學放學。Abby負責接送前夫子女的司機在個多月前辭職，她便聽前夫的建議，聘用了前夫的兄長當私人司機。周英杰表示上周二（21日），Abby前夫兄長來接她往大埔接一對子女，豈料從此一去不返。他直言覺得Abby今次遇害是與前夫家的豪宅糾紛有關，認為Abby心地太過善良，過於單純和相信人，對人從不說不，尤其是身邊人，她永遠有求必應，誰知她前夫一家竟然如此狼心狗肺，忘恩負義心。

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