蔡天鳳案｜名媛何倍倩出文悼念　大讚Abby人品：不想欠別人人情

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害分屍的消息，警方昨日連日來已逮捕3名涉案的前夫家人，加上在東涌逮捕準備乘船潛逃的前夫。據悉，Abby出身富裕，家產以億元計，生前照顧前夫及其家人生活，購入加多利山的物業供前夫一家居住，而業主更是前夫父親，不過消息指去年年底死者有意出售物業，疑似因而發生金錢糾紛，而引來殺身之禍。

點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：

+ 14

點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：

+ 24

名媛何倍倩也有在社交平台出文悼念Abby，並大讚Abby的人品，她說：「認識這位天使五年，我們每一兩個月就兩個人吃飯，在她口裏身邊所有人都是好，從來未聽過她說過任何一個人不好。我們話題永遠是工作，子女和慈善。為人爽直，絕不轉彎抹角，仗義。就算做慈善幫助別人，她都跟我說自己全負責，不想欠別人人情，但要努力幫助別人。對子女無微不至，常在家和他們玩小遊戲，和女兒扮靚。對朋友好到不得了，新年也為我弄了一盤超級美麗蘭花。到歐洲時又會很開心告知我找了一位很好的攝影師，一定要介紹給我。就算不是生日，想起有什麼好吃例如薯片就問我要不要，看到別緻的飾物佢又諗起朋友，又為他們準備。這個人就是常先諗其他人又只看到別人的好。」