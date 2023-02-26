蔡天鳳碎屍案微博吸1.1億人關注 鄺港智兄IG遭網民洗版狂插

28歲名媛蔡天鳳（Abby）日前疑遭鄺姓前夫一家合謀殺害，警方在大埔龍尾村一村屋單位內發現死者被肢解烹屍成「人肉湯」，頭顱、軀幹及手部仍尚未尋獲。慘案不但震驚全港，甚至震撼內地，相關新聞在微博高踞熱搜榜首，至今早已有1.1億人關注。網民紛紛留言鬧爆前夫「惡魔一家」，質疑：「殺人時就一點都沒考慮過兩個孩子嗎？」

蔡天鳳前大伯Anthony一身名牌。（IG@da_monkkk）

前夫鄺港智（Alex）昨日落網，其父親及兄長已被控謀殺，母親則被控妨礙司法公正。其中任職Abby的私人司機、前大伯Anthony的IG賬戶被翻出，遭網民洗版式在每張相片下留言，在最近一張、即去年10月分享的茅台相片中，有多達逾800個留言，一面倒鬧爆：「悲劇，好殘忍嘅一家人，希望快啲搵反完整嘅身體」、「全家戇X，殺個米飯班文」、「其實真係好難搵到全家都係殺人犯！世紀奇案！」、「X家X恩將仇報」、「睇左IG原來都鐘意炫富，但這些物資全部係Abby你地享受，成家壞種，無佢你地全家普通人炸好心無好報」、「為咗層樓走去殺人 要幾咁喪心病狂先可以做得出，跟住唔使煩啦～監獄等緊你 唔使再諗冇咗層樓冇地方住 呢世都係監獄啦」等。

蔡天鳳生前好照顧前夫一家。（IG@da_monkkk）

另一張有逾200留言的相片，則是Anthony為母親慶祝生日的合照，枱上放了壽包和兩個蛋糕，其中一個蛋糕上面貼滿千元現金，網民不屑留言：「話比你哋成家聽啊，貪字得個窮啊」、「連蛋糕都膚淺過人」、「你老母破產未够仲要賭運亨通呀？」、「相由心生」、「教仔教成咁x樣，做人都冇x用啦，一家殺人犯」等等。

Anthony經常分享奢華生活，吃好着好，愛飲茅台烈酒、穿名牌衣物及戴名錶，又會坐遊艇出海及乘坐飛機出遊，生活多姿多采。

+ 9