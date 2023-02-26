蔡天鳳碎屍案微博吸1.1億人關注 鄺港智兄IG遭網民洗版狂插
28歲名媛蔡天鳳（Abby）日前疑遭鄺姓前夫一家合謀殺害，警方在大埔龍尾村一村屋單位內發現死者被肢解烹屍成「人肉湯」，頭顱、軀幹及手部仍尚未尋獲。慘案不但震驚全港，甚至震撼內地，相關新聞在微博高踞熱搜榜首，至今早已有1.1億人關注。網民紛紛留言鬧爆前夫「惡魔一家」，質疑：「殺人時就一點都沒考慮過兩個孩子嗎？」
前夫鄺港智（Alex）昨日落網，其父親及兄長已被控謀殺，母親則被控妨礙司法公正。其中任職Abby的私人司機、前大伯Anthony的IG賬戶被翻出，遭網民洗版式在每張相片下留言，在最近一張、即去年10月分享的茅台相片中，有多達逾800個留言，一面倒鬧爆：「悲劇，好殘忍嘅一家人，希望快啲搵反完整嘅身體」、「全家戇X，殺個米飯班文」、「其實真係好難搵到全家都係殺人犯！世紀奇案！」、「X家X恩將仇報」、「睇左IG原來都鐘意炫富，但這些物資全部係Abby你地享受，成家壞種，無佢你地全家普通人炸好心無好報」、「為咗層樓走去殺人 要幾咁喪心病狂先可以做得出，跟住唔使煩啦～監獄等緊你 唔使再諗冇咗層樓冇地方住 呢世都係監獄啦」等。
另一張有逾200留言的相片，則是Anthony為母親慶祝生日的合照，枱上放了壽包和兩個蛋糕，其中一個蛋糕上面貼滿千元現金，網民不屑留言：「話比你哋成家聽啊，貪字得個窮啊」、「連蛋糕都膚淺過人」、「你老母破產未够仲要賭運亨通呀？」、「相由心生」、「教仔教成咁x樣，做人都冇x用啦，一家殺人犯」等等。
Anthony經常分享奢華生活，吃好着好，愛飲茅台烈酒、穿名牌衣物及戴名錶，又會坐遊艇出海及乘坐飛機出遊，生活多姿多采。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫疑潛逃時落網，香港01更有獨家被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。被捕蔡天鳳Abby Choi前大伯容貌曝光(有圖)，警方押前家姑到死者寓所搜查。
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......