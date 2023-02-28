31歲何超蓮傳4月嫁竇驍引小紅書熱議　懶理是非低調睇周興哲開騷

31歲賭王千金何超蓮（Laurinda）和內地男星竇驍近日盛傳4月復活節到峇里舉行婚禮，豪花逾5000萬在婚禮上，超蓮的婚紗被指為以百萬元訂製的手工縫製婚紗，排場十足。

網傳何超蓮與竇驍近月已經分手。(VCG)

喜訊一出即惹起網絡熱烈討論，竇驍的背景亦再度被翻出。他小學時期移居至加拿大溫哥華，家中曾失竊、所有積蓄全被偷走，16歲的竇驍因而要當上髮型學徒搵錢，要由洗頭仔做起，後因要搵快錢而向演藝界發展，曾因經濟拮据，為慳錢不吃早、晚餐，中午只吃6元人民幣的粉絲湯，後來遇上何超蓮這位億萬身家女友，總算苦盡甘來。

賭王在世時，超蓮經常陪伴左右，不時同爸爸影搞怪相。（微博@何超蓮Laurinda）

不少人討論起富家女下嫁家境一般男性的話題，亦有人認為「我發現男的其實不介意入贅，他們只是缺少這個機會」。

有人指竇驍高攀何超蓮，遭到其他網友反駁，「誰跟賭王家族結婚都會覺得別人高攀吧」、「竇驍挺好的啊，這麼多年也沒有甚麼負面新聞，就因為人家找了個有錢的老婆就開始全網黑」、「我覺得男的真心得，笑得很幸福，一點也不覺得是高攀，祝福」。

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雖然喜訊引發討論，但何超蓮懶理是非，前晚（26日）低調前往台灣情歌天王周興哲演唱會睇騷，更開心將片段分享至Instagram。

何超蓮懶理是非，開心睇周興哲演唱會。（何超蓮IG）

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