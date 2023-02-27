陳星妤彭慧中超性感歎土耳其浴 網民期待高海寧中途亂入

三位女主持今晚（27日）一集會跟Michael到曼谷Safari World，與大班野生動物零距離接觸。一班主持先去餵飼為食長頸鹿，彭慧中直言未試過這麼近距離觀看長頸鹿，高 Ling更幫長頸鹿剝埋香蕉：「佢哋（長頸鹿）今日好斯文，因為我喺南非餵過一次，可以用猴擒嚟形容，佢用條脷捲住你隻手，直至食晒你手上嘅嘢，先肯放你走。」星妤是三人當中最為害怕，但也不及Michael驚青，Michael坦言自己真係驚，並自嘲「龐大身形，弱小心靈」，結果因企到離行離迾遞香蕉令長頸鹿幾乎吃唔到，遭高 Ling直斥「冇鬼用！」

巨猩太入戲 彭慧中慘遭用完即棄？

高 Ling、星妤及彭慧中又分別跟極具演藝細胞的猩猩上演求愛大作戰，當中以彭慧中表現最大膽，與猩猩齊齊伸脷影合照，彭慧中事後說：「隻猩猩明星真係超級勁，一嗌roll機即刻入戲，起碼錫咗我20啖，一cut機即刻擰歪面唔理你！」高 Ling及後跟貓頭鷹互動時，更自嘲似貓頭鷹，到底何出此言？

高Ling：我都有年半冇做過嘢

今晚高Ling還邀請了彭慧中到由1940年代建築改建而成的精品酒店共晉午飯，其間高Ling向Phoebe進行大逼攻，高Ling一來便開門見山：「我見到網上有人話覺得公司爭你一個交代，你覺唔覺？」並指覺得Phoebe值得在事業上擁有更多，並大讚Phoebe勤力：「例如今次你知道我哋去邊，會事先上網做晒功課，等去到現場多啲嘢講，我好欣賞你呢樣嘢。」

Phoebe聞言亦快人快語回應謂：「好多人都係咁講，我都覺。」不過語畢，Phoebe即補充指其實只係「爭咗啲嘢」，當中包括機會：「都成12年喇，我真心講句，我覺得自己事業停滯不前。我唔想人哋唔記得我，好容易咋嘛。」高 Ling聽畢即大為感觸，並強忍淚水謂：「我好明白，我都有年半冇做過嘢，啲人喺街度都會話『高 Ling好耐冇睇過你嘅電視劇』。」想知Phoebe除咗機會，仲覺得爭咁啲乜，以及高Ling感嘆內容足本？密切留意今晚節目。

另外星妤又跟彭慧中去了曼谷酒店歎罕有的土耳其浴，二人先躺在暖笠笠的大理石上接受擦背按摩，幫助身體出汗兼軟化角質層；之後會遊走於由喜瑪拉雅山岩磚砌成的桑拿房，及零度以下的冰房之間，實行冰火交融促進血液循環，令皮膚更加白滑。