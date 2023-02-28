蔡天鳳碎屍案｜連日向母親報夢內容令人心痛 丈夫家中首次見飛蛾
譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）日前（24日）被發現慘遭謀殺分屍，遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby生前的好友，資深大律師清洪契仔、英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）接受傳媒訪問時就表示，在Abby遇害後，他有Abby現任丈夫Chris以及Abby的家人，並透露Abby曾向母親「五姐」報夢。
Abby母親說有一晚Abby向她報夢，指自己身在一個地方，有好多狗吠同馬騮，位於大埔。Abby母親從來未去過大埔，可是卻造了一個這樣的夢，認為是Abby報夢給她。五姐事後亦有跟警方說，而警方真的找到了那個地方，在大埔龍尾村的一個村屋單位，亦即是疑兇碎屍的地方，警方在該處更搜出了Abby的殘肢。五姐又指自己連日來都有夢見女兒，希望Abby有甚麼都可以跟她說。
Abby與她母親五姐及兩個妹妹：
另外，周英杰又指Chris表示日前在九龍塘寓所出現了飛蛾，但之前從來沒有出現過，前晚他首次見到出現了一隻，更整晚都沒有飛走，Chris覺得該飛蛾就是Abby。他謂Chris一家都很錫Abby以及她與前夫的一對仔女，並不介意她的過去。
Abby與老公及四名子女：
點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：
點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......