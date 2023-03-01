黃心穎懶理負評家人成最強後盾 姨甥女生日攝影師隨行影全家福

黃心穎因為「安心事件」暫別娛樂圈4年，今年情人節正式復出，推出新歌《Crown Me》，一手包辦曲、詞，並由男友泥鯭負責編曲和監製。雖然網民負評塞爆留言區，但黃心穎仍樂觀面對，以英文留言：「我全都愛。多謝我的團隊，我親愛的朋友們。呢個世界可以有一百萬種意見，但是你自己的聲音才最重要。」

黃心穎喺情人節推出新歌。（IG@jacquelinebwong）

家人一直是心穎的最強後盾，近日二家姐黃心妙的女兒生日，父母、大家姐黃心美和心穎一齊去了元朗WeCamp慶祝，並找來攝影師隨行拍攝影靚相。昨日心妙在IG上載全家福，女的穿上黃色帶民族色彩服裝，男的則以米白色為主調。黃心妙寫著：「Livi的生日慶祝活動～家人都是被我臨時通知，連衣服都是我幫大家準備(沒問意見 沒給選擇😆)謝謝經常配合著不怎麼交代很獨行的我💛看著你們玩得吃得開心，然後照片美美的特別有滿足感，希望下次三妹（心慧）一家都在。#看著每張笑臉心裡滿滿的感恩和感動 #生活不易希望能溫暖身邊每一個你 #thewongs #沒有一件過三百的衣服 #穿起來都挺好看的嘛」。

全家福，獨缺三家姐黃心慧一家。（IG@shelbywong）

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二家姐心妙在單人相中大讚攝影師影得靚：「iPhone 跟攝影師的分別，在於我的修了圖😆攝影師的更有質感 色調也是我喜歡的💛好喜歡這個攝影師～以後就他沒有別人了#只憑感覺」。心穎的二家姐最早出嫁，現育有一子兩女，雖然已為人母，但身材依然保養得好好，經常在社交網曬泳照，分享美滿幸福家庭生活。

二家姐最早出嫁，做幸福人妻。（IG@shelbywong）

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